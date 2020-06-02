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Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 2 июня

2 июня 2020, 07:07

В мире - более шести с половиной миллионов инфицированных коронавирусом.

Коронавирус
Коронавирус убил более 375 тысяч человек во всем мире / Reuters

По состоянию на утро вторника, 2 июня, коронавирус COVID-19 заразил еще почти 100 тысяч человек во всем мире. Число жертв болезни превысило цифру в 375,5 тысячи человек.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра вторника, 2 июня, в мире зарегистрированы 6 266 193 случая заражения коронавирусом (было 6 166 946). За сутки добавились 99 247 зараженных. При этом 375 554 человека стали жертвами коронавирусной инфекции (было 372 035). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 1 811 360 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 105 165 человек.

Бразилия - 526 447 зараженных и 29 937 жертв COVID-19.

Россия. Подтверждены 414 328 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 4 849 человек.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 277 736 человек, умерли от болезни уже 39 127 пациентов.

Испания. Там вирус подтвержден у 239 638 человек. От болезни умерли 27 127 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 233 197 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 33 475.

Индия. В стране коронавирусом заразились 198 370 человек, умерли от болезни - 5 608.

Во Франции теперь 189 348 зараженных и 28 836 жертв болезни.

В Германии - 183 594 инфицированных, 8 555 человек умерли от болезни.

Перу. В стране 170 039 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 4 634 жертвы болезни.

Коронавирус - статистика 1 июня
Коронавирус - статистика 1 июня / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 1 июня

По состоянию на понедельник, 1 июня, в Украине зафиксированы 24 012 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 31 мая количество подтвержденных случаев увеличилось на +340.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 718 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +10.

Выздоровели от болезни 9690 украинцев (+152 за сутки).

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