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Коронавирус в Украине и мире - сколько человек умерли и заболели на 2 мая

2 мая 2020, 07:25

Всего в мире выявили более 3 400 000 случаев заражения новым коронавирусом.

коронавирус
Коронавирус убил более 239 000 человек / pixabay.com

Коронавирус 2020 гораздо более заразен, чем грипп, доказали ученые. Кроме того, этот вирус настолько новый и о нем известно так мало, что никто не может точно сказать, рассеется ли он летом и вообще, когда он оставит в покое человечество. Но тот факт, что коронавирус сегодня продолжает активно распространяться даже в тех странах, где тепло, заставляет предположить, что теплая погода "не убьет" его.

Монополия на смерть пока только у Ковида, хотя есть и немало тех, кто вылечился от уханьской заразы.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на субботу, 2 мая.

Коронавирус в мире – статистика на 2 мая

Китайский коронавирус убил 239 604 человека по состоянию на 7:00 утра субботы, 2 мая. 

Всего в мире выявили 3 401 189 случаев заражения новым коронавирусом.

Победили злую болезнь 1 081 639 человек.

Жертвы коронавируса в мире на 2 мая:

  • США – 65 770 смертей,
  • Италия – 28 230 смертей,
  • Великобритания – 27 510 смертей,
  • Испания – 24 820 смертей,
  • Франция – 24 590 смертей,
  • Иран – 6090 смертей,
  • Бельгия – 7700 смертей,
  • Германия – 6730 смертей,
  • Китай – 4630 смертей,
  • Бразилия – 6400 смертей,
  • Турция – 3250 смертей.

Коронавирус в мире: сколько человек заразились и выздоровели

  • США – 1 130 000 случаев заражения, выздоровели 161 500 человек,
  • Испания – 243 000 случаев заражения, выздоровели 142 450 человек,
  • Италия – 207 400 случаев заражения, выздоровели 78 200 человек,
  • Франция – 167 300 случаев заражения, выздоровели 50 200 человек,
  • Германия – 164 000 случаев заражения, выздоровели 126 900 человек,
  • Великобритания – 177 450 случаев заражения, выздоровели – нет данных,
  • Турция – 122 000 случаев заражения, выздоровели 53 800 человек,
  • Китай – 82 870 случаев заражения, выздоровели 77 685 человек,
  • Россия – 114 400 случаев заражения, выздоровели 13 220 человек,
  • Иран – 95 640 случаев заражения, выздоровели 76 300 человек,
  • Бельгия – 49 000 случаев заражения, выздоровели 11 900 человек,
  • Бразилия – 92 200 случаев заражения, выздоровели 38 000 человек.
Коронавирус в мире - статистика на 2 мая / скриншот worldometers.info

Коронавирус в Украине – последние данные

Коронавирус в Украине по состоянию на утро, 1 мая, диагностировали у 10 861 человека.

За сутки вирус нашли еще у 455 человек, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

По его данным, есть новые жертвы коронавируса – скончались 11 человек, выздоровели еще 175 человек.

  • Всего количество зараженных – 10 861 человек.
  • Умерли – 272 человека, среди них 16 человек – медработники.
  • Выздоровели – 1 413 человек.

Напомним, ранее сообщалось, карантин в Украине начнут смягчать с 11 мая, заверил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы МОЗ, ситуация вокруг коронавируса в Украине позволяет вводить смягчения в карантинные меры.

"Мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягчение карантинных мероприятий уже с 11 мая. Все наши решения основываются на мнении специалистов… Мы будем уверены, что эти действия в будущем не ухудшат ситуацию", – сообщил Степанов во время брифинга 1 мая.

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