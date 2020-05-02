Коронавирус в Украине и мире - сколько человек умерли и заболели на 2 мая

Всего в мире выявили более 3 400 000 случаев заражения новым коронавирусом.
Коронавирус 2020 гораздо более заразен, чем грипп, доказали ученые. Кроме того, этот вирус настолько новый и о нем известно так мало, что никто не может точно сказать, рассеется ли он летом и вообще, когда он оставит в покое человечество. Но тот факт, что коронавирус сегодня продолжает активно распространяться даже в тех странах, где тепло, заставляет предположить, что теплая погода "не убьет" его.
Монополия на смерть пока только у Ковида, хотя есть и немало тех, кто вылечился от уханьской заразы.
Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на субботу, 2 мая.
Коронавирус в мире – статистика на 2 мая
Китайский коронавирус убил 239 604 человека по состоянию на 7:00 утра субботы, 2 мая.
Всего в мире выявили 3 401 189 случаев заражения новым коронавирусом.
Победили злую болезнь 1 081 639 человек.
Жертвы коронавируса в мире на 2 мая:
- США – 65 770 смертей,
- Италия – 28 230 смертей,
- Великобритания – 27 510 смертей,
- Испания – 24 820 смертей,
- Франция – 24 590 смертей,
- Иран – 6090 смертей,
- Бельгия – 7700 смертей,
- Германия – 6730 смертей,
- Китай – 4630 смертей,
- Бразилия – 6400 смертей,
- Турция – 3250 смертей.
Коронавирус в мире: сколько человек заразились и выздоровели
- США – 1 130 000 случаев заражения, выздоровели 161 500 человек,
- Испания – 243 000 случаев заражения, выздоровели 142 450 человек,
- Италия – 207 400 случаев заражения, выздоровели 78 200 человек,
- Франция – 167 300 случаев заражения, выздоровели 50 200 человек,
- Германия – 164 000 случаев заражения, выздоровели 126 900 человек,
- Великобритания – 177 450 случаев заражения, выздоровели – нет данных,
- Турция – 122 000 случаев заражения, выздоровели 53 800 человек,
- Китай – 82 870 случаев заражения, выздоровели 77 685 человек,
- Россия – 114 400 случаев заражения, выздоровели 13 220 человек,
- Иран – 95 640 случаев заражения, выздоровели 76 300 человек,
- Бельгия – 49 000 случаев заражения, выздоровели 11 900 человек,
- Бразилия – 92 200 случаев заражения, выздоровели 38 000 человек.
Коронавирус в Украине – последние данные
Коронавирус в Украине по состоянию на утро, 1 мая, диагностировали у 10 861 человека.
За сутки вирус нашли еще у 455 человек, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.
По его данным, есть новые жертвы коронавируса – скончались 11 человек, выздоровели еще 175 человек.
- Всего количество зараженных – 10 861 человек.
- Умерли – 272 человека, среди них 16 человек – медработники.
- Выздоровели – 1 413 человек.
Напомним, ранее сообщалось, карантин в Украине начнут смягчать с 11 мая, заверил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам главы МОЗ, ситуация вокруг коронавируса в Украине позволяет вводить смягчения в карантинные меры.
"Мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягчение карантинных мероприятий уже с 11 мая. Все наши решения основываются на мнении специалистов… Мы будем уверены, что эти действия в будущем не ухудшат ситуацию", – сообщил Степанов во время брифинга 1 мая.