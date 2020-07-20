Коронавирус в Украине и мире 20 июля: за сутки заразились еще 202 тысячи человек

По состоянию на утро понедельника, 20 июля, в мире обнаружили 14,45 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Число новых зараженных за сутки выросло еще на 202 тысячи человек по сравнению с предыдущим днем.
Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.
Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире
По состоянию на 5:30 утра понедельника, 20 июля, в мире зарегистрированы 14 450 223 случая заражения коронавирусом.
За сутки добавились 202 517 новых зараженных.
При этом 605 162 человека стали жертвами коронавирусной инфекции.
За сутки умерли 3 613 человек.
Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19
США. В стране зарегистрировали 3 773 206 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 140 534 человека.
Бразилия - 2 098 389 зараженных и 79 488 жертв COVID-19.
Индия. В стране коронавирусом заразился 1 077 781 человек, умерли от болезни - 26 816.
Россия. Подтверждены 770 311 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 12 323 человек.
ЮАР. Там вирус подтвержден у 364 328 человек. От болезни умерли 5 033 пациента.
Перу. В стране 353 590 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 13 187 жертв болезни.
В Мексике - 344 224 инфицированных, 36 184 человека умерли от болезни.
Чили - 330 930 больных и 8 503 жертвы.
Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 296 358 человек, умерли от болезни уже 45 385 пациентов.
Иран. В стране зарегистрировали 273 788 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 14 188.
Коронавирус в Украине - статистика на 19 июля
По состоянию на утро воскресенья, 19 июля, в Украине зафиксировали 58 842 случая заражения коронавирусом (+731 за сутки).
1485 жителей Украины стали жертвами болезни, за сутки скончались +8 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Вылечились от коронавируса за сутки 355 человек, всего - 30 879.