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Коронавирус в Украине и мире на 20 июня: за сутки умерли 6 тысяч человек

За последние 24 часа коронавирус в мире выявили у 176 000 человек.

20 июня 2020, 07:22

коронавирус
За сутки в мире заболели 176 000 человек / Reuters

Коронавирус 2020 не оставляет в покое человечество – заразились уже более 8,6 миллиона человек. Мир вступил в "новую и очень опасную фазу" пандемии коронавирусной инфекции, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По словам Гебрейесуса, ВОЗ получает данные о большом числе новых случаев заболевания в Северной и Южной Америке, а также в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на субботу, 20 июня.

Коронавирус в мире - статистика и карта на 20 июня

По состоянию на 7:00 утра субботы, 20 июня, в мире зарегистрированы 8 641 120 случаев заражения коронавирусом (накануне было 8 464 739). За сутки заболели 176 381 человек.

При этом 459 468 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (накануне было 453 289). За сутки умерли 6179 человек.

Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Страны-лидеры по количеству заражений коронавирусом

США. В стране зарегистрировали 2 221 000 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 119 112 человек.

Бразилия – 1 032 913 зараженных и 48 954 жертв COVID-19.

Россия. Подтверждены 568 292 случая заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 7831 человек.

Индия. В стране коронавирусом заразились 380 532 человека, умерли от болезни – 12 573.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 303 285 человек, умерли от болезни уже 42 546 человек.

Испания. Там вирус подтвержден у 245 575 человек. От болезни умерли 28 315 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 238 000 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 561.

Перу. В стране 244 388 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 7461 жертв болезни.

Франция – 196 000 больных и 29 620 жертв.

В Германии – 190 299 инфицированных, 8887 человек умерли от болезни.

В Мексике выявили 170 485 больных коронавирусом, умерли 20 394 человека.

Коронавирус в мире - статистика и карта на 20 июня / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - статистика на 19 июня

В Украине по состоянию на утро пятницы, 19 июня, китайский коронавирус диагностировали у 34 тысяч 984 человек.

За сутки вирус нашли еще у 921 человека (новый антирекорд), сообщили в СНБО.

По его данным, за сутки из-за Covid-19 скончались 19 человек, а выздоровели 586 пациентов.

Всего скончались 985 человек (+19), всего выздоровели 16 тысяч 33 человека (+586).

Читайте такжеКарантин опять продлили: Кабмин решил оставить украинцев домаНапомним, ранее в Украине фактически началась вторая волна COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе срочного заседания Кабинета министров в пятницу, 19 июня.

"Мы сегодня фактически получаем начало очередной, первой или второй, - как хотите, можно называть, - волны заболеваемости коронавирусом", - сказал Шмыгаль.

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