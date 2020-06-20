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Коронавирус в Украине продолжает черную "жатву" – за сутки более 800 новых больных

Всего в Украине скончались 994 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19.

20 июня 2020, 09:08

коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине убил почти тысячу человек / УНИАН

Коронавирус в Украине взял новую высоту - по состоянию на утро субботы, 20 июня, выявили 35 825 случаев заражения.

Об этом сообщает РНБО.

За последние 24 часа в Украине зафиксировали +841 новый случай заражения китайским коронавирусом.

Всего в Украине скончались 994 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 – за последние сутки +9.

16 406 человек победили злую болезнь - за сутки +373.

Коронавирус в Украине - статистика и карта на 20 июня / скриншот covid19.rnbo.gov.ua


Читайте такжеКарантин опять продлили: Кабмин решил оставить украинцев домаНапомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что через 10 дней ситуация с заболеваемостью COVID-19 может кардинально измениться. Увеличение количества больных произойдет, если люди и дальше будут игнорировать соблюдение условий карантина.

"Если мы сейчас не приостановим эту ситуацию, может быть через 10 дней совсем другая ситуация. А мы не хотим снова вводить карантин, который был у нас. Призываем сейчас максимально придерживаться всех условий карантина. Никто же не хочет, чтобы лета не было через 10 дней. Поэтому надо носить маски, дезинфицировать руки и придерживаться других условий, которые требуют заведения", - сказал Тимошенко.

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