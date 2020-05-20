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Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 20 мая

20 мая 2020, 07:00

Число зараженных COVID-19 в мире почти достигло пяти миллионов людей.

коронавирус
Коронавирус убил 323 тысячи людей по всем мире / pixabay.com

Количество зараженных коронавирусной инфекцией продолжает расти. По состоянию на утро среды, 20 мая, коронавирус COVID-19 подцепили еще более 93 тысяч людей. Число жертв болезни превысило цифру в 323  тысячи. 

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса. 

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра среды, 20 мая, в мире зарегистрировали  4 897 492 случая заражения коронавирусом (было 4 804 167 ). При этом 323 285 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было 318 527). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 1 528 568 инфицированных  COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 91 921 человека.

Россия. Подтвержден 299 941 случай заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 2 837 человек. 

Бразилия - 271 885 зараженных и 17 983 жертвы COVID-19. 

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 250 138 человек, умерли от болезни уже 35 422 пациента. 

Испания. Там вирус подхватили 232 037 человек. От болезни умерли 27 778 пациентов.

Италия.  В стране зарегистрировали 226 699 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 32 169.

Во Франции теперь 180 933 зараженных и 28 025 жертв болезни. 

В Германии - 177 778 инфицированных, 8 081 человек умерли от болезни.  

Турция - 151 615 подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 4 199 жертв болезни. 

Иран. В стране коронавирусом заразились 124 603 человека, умерли от болезни 7 119 человек. 

Коронавирус - статистика 20 мая
Коронавирус - статистика 20 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 19 мая 

По состоянию на утро вторника, 19 мая, в Украине зафиксировали 18 876 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19.  В течение суток было получено +260 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 548 человек (+13 за сутки). Вылечились от коронавируса 5 632 человек (+356 за сутки).

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