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Коронавирус 20 октября убил больше ста украинцев и заразил - почти 5,5 тысячи

20 октября 2020, 09:50

В Украине официально поставили почти 310 тысяч диагнозов Covid-19.

коронавирус
Коронавирус в мире заразил более 40 миллиона людей / pixabay.com

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +5 469 человек. По состоянию на вторник, 20 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 309 107 человек.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

Жертвами коронавируса стали 5 786 человек (+113 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 129 533 пациента (+3 044 за сутки).

Коронавирус в Украине - карта / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • Винницкая область - 8523 случая;
  • Волынская область - 11 164 случая;
  • Днепропетровская область - 11393 случая;
  • Донецкая область - 7389 случаев;
  • Житомирская область - 10 471 случай;
  • Закарпатская область - 11 956 случаев;
  • Запорожская область - 6616 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 16 987 случаев;
  • Кировоградская область - 1642 случая;
  • г. Киев - 31310 случаев;
  • Киевская область - 13 166 случаев;
  • Львовская область - 25 392 случая;
  • Луганская область - 2576 случаев;
  • Николаевская область - 6053 случая;
  • Одесская область - 19343 случаи;
  • Полтавская область - 6300 случаев;
  • Ровенская область - 16 184 случая;
  • Сумская область - 9321 случай;
  • Тернопольская область - 17 738 случаев;
  • Харьковская область - 29 559 случаев;
  • Херсонская область - 2629 случаев;
  • Хмельницкая область - 11 239 случаев;
  • Черновицкая область - 18 081 случай;
  • Черкасская область - 7095 случаев;
  • Черниговская область - 6980 случаев.
Коронавирус в Украине - статистика / facebook.com/moz.ukr

Сколько больных коронавирусом в Киеве 20 октября

Коронавирус в Киеве наращивает темпы - за минувшие 24 часа обнаружены +462 новых случая заражения Covid-19.

По состоянию на вторник, 20 октября, в столице зафиксировали уже 31 310 пациентов с диагнозом коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

В течение суток +17 человек стали жертвой болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 604 киевлян.

За минувшие сутки выздоровели 207 человек. В общем, коронавирус преодолели 10 916 жителей Киева.

Коронавирус в мире – статистика 20 октября

По состоянию на утро вторника, 20 октября, коронавирус в мире пересек психологическую отметку в 40 миллионов людей - заражены 40 348 737 жителей планеты.

За сутки поставили 448 822 новых диагнозов Covid-19.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 117 572 пациента (+4 973 за сутки).

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.

Коронавирус в мире - карта / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - последние новости:

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