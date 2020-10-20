Коронавирус 20 октября убил больше ста украинцев и заразил - почти 5,5 тысячи

В Украине официально поставили почти 310 тысяч диагнозов Covid-19.
Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +5 469 человек. По состоянию на вторник, 20 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 309 107 человек.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
Жертвами коронавируса стали 5 786 человек (+113 за сутки).
Выздоровели с начала эпидемии 129 533 пациента (+3 044 за сутки).
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- Винницкая область - 8523 случая;
- Волынская область - 11 164 случая;
- Днепропетровская область - 11393 случая;
- Донецкая область - 7389 случаев;
- Житомирская область - 10 471 случай;
- Закарпатская область - 11 956 случаев;
- Запорожская область - 6616 случаев;
- Ивано-Франковская область - 16 987 случаев;
- Кировоградская область - 1642 случая;
- г. Киев - 31310 случаев;
- Киевская область - 13 166 случаев;
- Львовская область - 25 392 случая;
- Луганская область - 2576 случаев;
- Николаевская область - 6053 случая;
- Одесская область - 19343 случаи;
- Полтавская область - 6300 случаев;
- Ровенская область - 16 184 случая;
- Сумская область - 9321 случай;
- Тернопольская область - 17 738 случаев;
- Харьковская область - 29 559 случаев;
- Херсонская область - 2629 случаев;
- Хмельницкая область - 11 239 случаев;
- Черновицкая область - 18 081 случай;
- Черкасская область - 7095 случаев;
- Черниговская область - 6980 случаев.
Сколько больных коронавирусом в Киеве 20 октября
Коронавирус в Киеве наращивает темпы - за минувшие 24 часа обнаружены +462 новых случая заражения Covid-19.
По состоянию на вторник, 20 октября, в столице зафиксировали уже 31 310 пациентов с диагнозом коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
В течение суток +17 человек стали жертвой болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 604 киевлян.
За минувшие сутки выздоровели 207 человек. В общем, коронавирус преодолели 10 916 жителей Киева.
Коронавирус в мире – статистика 20 октября
По состоянию на утро вторника, 20 октября, коронавирус в мире пересек психологическую отметку в 40 миллионов людей - заражены 40 348 737 жителей планеты.
За сутки поставили 448 822 новых диагнозов Covid-19.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами болезни стали 1 117 572 пациента (+4 973 за сутки).
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на понедельник, 19 октября, общее число инфицированных Covid-19 в Украине составило 303 638 человек (+4 766 за сутки).
- В трех регионах Украины ситуация с койками в "коронавирусных" больницах близка к критической. Средний показатель загруженности коек в Украине составляет 65,7%.
- В Украине решили создать штаб по борьбе с Covid-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским. Соответствующий проект постановления №4228 уже внесли в Верховную Раду, рассмотрят документ на заседании 20 октября.