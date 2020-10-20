Коронавирус 20 октября убил больше ста украинцев и заразил - почти 5,5 тысячи

Коронавирус в мире заразил более 40 миллиона людей / pixabay.com

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +5 469 человек. По состоянию на вторник, 20 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 309 107 человек.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

Жертвами коронавируса стали 5 786 человек (+113 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 129 533 пациента (+3 044 за сутки).

Коронавирус в Украине - карта / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

Винницкая область - 8523 случая;

Волынская область - 11 164 случая;

Днепропетровская область - 11393 случая;

Донецкая область - 7389 случаев;

Житомирская область - 10 471 случай;

Закарпатская область - 11 956 случаев;

Запорожская область - 6616 случаев;

Ивано-Франковская область - 16 987 случаев;

Кировоградская область - 1642 случая;

г. Киев - 31310 случаев;

Киевская область - 13 166 случаев;

Львовская область - 25 392 случая;

Луганская область - 2576 случаев;

Николаевская область - 6053 случая;

Одесская область - 19343 случаи;

Полтавская область - 6300 случаев;

Ровенская область - 16 184 случая;

Сумская область - 9321 случай;

Тернопольская область - 17 738 случаев;

Харьковская область - 29 559 случаев;

Херсонская область - 2629 случаев;

Хмельницкая область - 11 239 случаев;

Черновицкая область - 18 081 случай;

Черкасская область - 7095 случаев;

Черниговская область - 6980 случаев.

Коронавирус в Украине - статистика / facebook.com/moz.ukr

Сколько больных коронавирусом в Киеве 20 октября

Коронавирус в Киеве наращивает темпы - за минувшие 24 часа обнаружены +462 новых случая заражения Covid-19.

По состоянию на вторник, 20 октября, в столице зафиксировали уже 31 310 пациентов с диагнозом коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

В течение суток +17 человек стали жертвой болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 604 киевлян.

За минувшие сутки выздоровели 207 человек. В общем, коронавирус преодолели 10 916 жителей Киева.

Коронавирус в мире – статистика 20 октября

По состоянию на утро вторника, 20 октября, коронавирус в мире пересек психологическую отметку в 40 миллионов людей - заражены 40 348 737 жителей планеты.

За сутки поставили 448 822 новых диагнозов Covid-19.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 117 572 пациента (+4 973 за сутки).

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.

Коронавирус в мире - карта / gisanddata.maps.arcgis.com

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