Минус один симптом: медики назвали ложный признак коронавируса

Медики назвали ложный симптом коронавируса / pixabay.com

Смертоносный коронавирус 2020, который ежедневно собирает рекордную кровавую дань во всем мире, превратил многих людей в невротиков – как только появляется температура или кашель, люди в панике бегут в врачам, ведь подозревают у себя опасное заболевание.

Коронавирус сегодня оказался в эпицентре всевозможных исследований, и результаты одного из них разбили миф о популярном симптоме злой болезни.

По информации медиков, на начальной стадии симптомы коронавируса похожи на симптоматику острых респираторных заболеваний. Однако есть один симптом, который не имеет отношения к коронавирусу. Речь идет о боле в горле, пишет издание BGR.

Оказывается, боль в горле крайне редко проявляется при заболевании коронавирусом.

Исследователи из организации UC San Diego Health узнали, что у большинства опрошенных пациентов с коронавирусом не наблюдалось ангины.

А вот симптомами, на которые действительно стоит обратить внимание, являются лихорадка, кашель, одышка и усталость.

Также порой зараженные могут отмечать потерю обоняния и вкуса. А у некоторых инфицированных зафиксированы проблемы с координацией и невнятная речь.

Читайте такжеВ коронавирус "домешали" ВИЧ, заразу создали в лаборатории - вирусологНапомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.