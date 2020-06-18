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"Одержим демоном": эпидемиолог назвал странные симптомы после COVID-19

18 июня 2020, 05:04

Врач переболел коронавирусом больше двух месяцев назад, однако мучается до сих пор.

коронавирус
Медик из Ливерпуля заразился коронавирусом в марте / pixabay.com

Эпидемиолог школы тропической медицины из Ливерпуля Пол Гарнер, который переболел коронавирусом COVID-19 более двух месяцев назад, рассказал о странных симптомах, которые мучают его до сих пор.

В частности, ученого постоянно одолевает усталость – и это при том, что мужчина всегда имел крепкое здоровье, увлекался бегом и йогой, сообщает издание Liverpool Echo.

Медик заразился коронавирусом в марте. У него были кашель и сильная головная боль. Эти симптомы то проходили, то возвращались на протяжении нескольких недель. Когда Гарнер сдал анализы, то диагноз COVID-19 подтвердился.

Через 60 дней после начала болезни Гарнер повторно сделал тест на коронавирус, который в этот раз показал отрицательный результат. Тем не менее симптомы остались.

"Это ужасно. Я чувствую себя плохо уже три месяца. У меня слабость. Недавно я прошел пять километров, а на следующий день не мог встать с кровати", – рассказал эпидемиолог.

По его словам, после любой физической активности "падает от усталости".

"Я как будто одержим демоном. Просто надеюсь, что вскоре смогу вернуться к физическим упражнениям", – отметил ученый.

Как сообщал Главред, ранее ученые заявили, что люди, переболевшие COVID-19, будут бороться с последствиями болезни всю жизнь. Это касается в том числе и тех, кто переболел в легкой форме или без симптомов.

Одна из угроз коронавируса связана с долговременным повреждением легких. Даже после полного выздоровления у многих людей может остаться легочный фиброз — рубцевание тканей легких, которое вызывает одышку.

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