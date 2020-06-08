УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Австралийские ученые нашли коронавирус в грудном молоке

8 июня 2020, 16:22

Ученые пока не смогли объяснить, как коронавирус проник в ткани молочной железы.

коронавирус
Ученые нашли коронавирус в грудном молоке / Reuters

Коронавирус 2020 атакует не только пожилых людей, но и младенцев. Ученые австралийского медицинского центра Флиндерса, где открыта испытательная клиника COVID-19, нашли в материнском молоке коронавирусную РНК. Сорокалетняя женщина заразилась SARS-CoV-2, будучи кормящей матерью.

Об этом сказано в исследовании, опубликованном на сайте PubMed.gov.

По информации, болезнь у женщины началась с обычных симптомов: повышение температуры, кашель, боль в горле и мышцах.

В этот момент ее ребенку было восемь месяцев и мать кормила его три раза в день. Когда женщине, проведя тест ПЦР, поставили диагноз COVID-19, она тут же перестала давать грудь малышу. В этот момент был проведен первый анализ материнского молока, который подтвердил наличие в нем коронавируса.

Через десять дней тест повторили и опять нашли в молоке РНК патогена. Ребенок, как оказалось, также был заражен изначально, однако симптомов заболевания у него не было.

Австралийские ученые не только установили первый факт нахождения коронавируса в грудном молоке, но и указали на самый длинный период выделения его из фекалий ребенка. Они утверждают, что вирус пребывал в его анализах на протяжении 66 дней.

Ученые подчеркивают: механизм, согласно которому коронавирус проник в ткани молочной железы, остается неизвестным. Точно так же пока непонятно, может ли такой путь привести к заражению ребенка.

Читайте такжеУченые назвали витамин, который защитит от коронавирусной смертиНапомним, ранее китайские исследователи пришли к выводу, что COVID-19 способен привести к бесплодию и осложнениям у женщин.

В новом исследовании китайских ученых из департамента физиологии Медуниверситета Цзинина (Jining Medical University) сказано, что патоген способен проникнуть в органы мочеполовой системы, ведь в них очень много белка ACE2, который и является "воротами" для проникновения в организм человека.

"SARS-CoV-2 может инфицировать яичники, матку, влагалище и плаценту через повсеместную экспрессию ACE2", — сказано в выводах ученых.

Это может привести к бесплодию, считают исследователи.

коронавирус грудное молоко исследования коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Австралийские ученые нашли коронавирус в грудном молоке». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:22
Австралийские ученые нашли коронавирус в грудном молоке
16:17
В Днепре мужчина трижды пытался покончить жизнь самоубийством – видео
16:15
Эта летняя одежда красивая, но сейчас она не в моде Фото
15:53
Зеленский предложил законом закрепить права и обязанности первой леди
15:25
В Украине уже 7 областей не готовы к ослаблению карантина: Минздрав назвал список
15:15
Неудобная правда: в РФ журналист опростоволосился с опросом насчет аннексии Крыма
14:35
"Обещали зарезать": охранник Ляшко угрожал пистолетом киевлянину Видео
14:31
Коп коленом душит Трампа: в журнале Charlie Hebdo поиздевались над президентом США
14:29
Новый этап ослабления карантина: в Минздраве назвали главные требования к регионам
13:57
Еще один усталый: на Тернопольщине под грузовиком развалился мост - фото
13:51
Танцы на костях пассажиров сбитого Боинга MH17: США "зажали" данные о запуске ракеты Видео
13:35
Племянница Софии Ротару вышла замуж: кто ее избранник
13:13
Когда откроются базы отдыха в Украине: в МОЗ назвали дату Видео
12:57
"Ненужный аппендицит": Киркоров оскорбил Лозу и нарвался на ответ Видео
12:39
Армен Джигарханян попал в реанимацию - СМИ
12:23
В Киеве частично запустили городскую электричку: какие маршруты
12:10
В МОЗ рассказали, будут ли отправлять на обсервацию украинцев, приехавших из-за границы Видео
12:02
Ученые впервые в мире напечатали искусственное ухо внутри мыши без операции
11:46
Бывший канцлер Германии Шредер получил от России новую большую должность
11:06
Тихо умирают дома: в Великобритании тела умерших от COVID-10 находят слишком поздно Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять