Австралийские ученые нашли коронавирус в грудном молоке

Ученые нашли коронавирус в грудном молоке / Reuters

Коронавирус 2020 атакует не только пожилых людей, но и младенцев. Ученые австралийского медицинского центра Флиндерса, где открыта испытательная клиника COVID-19, нашли в материнском молоке коронавирусную РНК. Сорокалетняя женщина заразилась SARS-CoV-2, будучи кормящей матерью.

Об этом сказано в исследовании, опубликованном на сайте PubMed.gov.

По информации, болезнь у женщины началась с обычных симптомов: повышение температуры, кашель, боль в горле и мышцах.

В этот момент ее ребенку было восемь месяцев и мать кормила его три раза в день. Когда женщине, проведя тест ПЦР, поставили диагноз COVID-19, она тут же перестала давать грудь малышу. В этот момент был проведен первый анализ материнского молока, который подтвердил наличие в нем коронавируса.

Через десять дней тест повторили и опять нашли в молоке РНК патогена. Ребенок, как оказалось, также был заражен изначально, однако симптомов заболевания у него не было.

Австралийские ученые не только установили первый факт нахождения коронавируса в грудном молоке, но и указали на самый длинный период выделения его из фекалий ребенка. Они утверждают, что вирус пребывал в его анализах на протяжении 66 дней.

Ученые подчеркивают: механизм, согласно которому коронавирус проник в ткани молочной железы, остается неизвестным. Точно так же пока непонятно, может ли такой путь привести к заражению ребенка.

Читайте такжеУченые назвали витамин, который защитит от коронавирусной смертиНапомним, ранее китайские исследователи пришли к выводу, что COVID-19 способен привести к бесплодию и осложнениям у женщин.

В новом исследовании китайских ученых из департамента физиологии Медуниверситета Цзинина (Jining Medical University) сказано, что патоген способен проникнуть в органы мочеполовой системы, ведь в них очень много белка ACE2, который и является "воротами" для проникновения в организм человека.

"SARS-CoV-2 может инфицировать яичники, матку, влагалище и плаценту через повсеместную экспрессию ACE2", — сказано в выводах ученых.

Это может привести к бесплодию, считают исследователи.