В США рассказали, когда коронавирус позволит людям нормально жить

Билл Гейтс рассказал, когда пандемия пойдет на спад / pixabay,com

Коронавирус 2020 за короткий период времени поставил на уши весь мир, парализовал экономики многих стран и заставил сидеть дома миллионы людей.

Кровожадный китайский коронавирус убил 211 609 человек по состоянию на 28 апреля. Количество случаев заражения Ковидом растет со скоростью света – всего в мире выявили 3 064 837 случаев заражения коронавирусом.

Когда этот ужас закончится, никто не знает. В ВОЗ громогласно заявляют о том, что худшее еще впереди.

Американский предприниматель и общественный деятель, один из создателей Microsoft Билл Гейтс высказал мнение по поводу сроков возвращения человечества к нормальной, привычной жизни после пандемии коронавируса.

"Мир вернется к нормальной жизни раньше, чем через год или два,... выстроив систему деятельности, которая позволит исключить риск возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования... С помощью системы тестирования и отслеживания мы можем быстро определить области заражения и контролировать их", - считает Гейтс, сообщает газета Le Figaro.

При этом он выразил уверенность, что сознание людей и образ мыслей сильно изменятся, людям будет очень сложно снова вернуться на трибуны стадионов и в концертные залы.

"Человечество будет очень обеспокоено возможностью нового заражения и резко изменит свое поведение,... пока не будет доказано, что лечение или вакцинация могут предотвратить смертельный исход", - добавил бизнесмен.

Читайте такжеКоронавирус сдался: первая страна в мире официально "задушила" КовидНапомним, ранее ученые Гарварда, которые моделировали траекторию распространения пандемии, заявили, что однократная блокировка не остановит новый коронавирус, и к 2022 году могут потребоваться повторные периоды социального дистанцирования, чтобы избежать переполнения больниц.

Авторы исследования говорят, что социальное дистанцирование на фоне отсутствия лечения – это своего рода панацея.

По их словам, пандемия пойдет на спад, когда появится лечение и вакцина.