"Брутальные мужчины" чаще всего болеют тяжелым коронавирусом - врач

Врач заявила, что мужчины часто болеют тяжелым коронавирусом / pixabay.com

Коронавирус в мире выявили у более 10 миллионов человек по состоянию на утро 29 июня. За все время пандемии 500 тысяч человек с диагнозом Covid-19 скончались. При этом все люди болеют по-разному – но течение болезни зависит не только от наличия или отсутствия хронических болезней. У "брутальных мужчин" коронавирус может протекать в тяжелой форме. Такое мнение высказала доктор медицинских наук, врач-кардиолог Яна Орлова.

Об этом Орлова рассказала в интервью изданию "Комсомольская правда".

Отвечая на вопрос о том, по каким признакам можно предположить, что коронавирус 2020 у нового пациента пойдет по тяжелому пути, Орлова обратила внимание на то, что мужчины переносят заболевание хуже.

Медик уточнила, что некоторые опубликованные исследования говорят о том, что "высокотестостероновые" мужчины болеют COVID-19 чаще, и у них развиваются более тяжелые фиброзные изменения.

"В мире проводились такие исследования, наша клиническая практика их подтвердила. Мужчины точно болеют тяжелее, чем женщины; пожилые — тяжелее, чем молодые; полные люди тяжелее, чем пациенты без лишнего веса. Мужчины с классическим мужским типом облысения, большим количеством растительности на лице, можно сказать, "брутальные мужчины", болеют тяжелее", — сказала кардиолог.

Читайте такжеПереболеть легким коронавирусом: ученые назвали последствия COVID-19Напомним, ранее сообщалось, мужчины переносят коронавирус тяжелее женщин. Кроме того, мужчины, болеющие Covid-19, чаще оказываются в реанимации, рассказала российский врач, кандидат медицинских наук Алла Минурова.

"Науке это известно, и при любых заболеваниях, которые связаны с острой гипоксией и серьезными проявлениями, женщины выживают лучше, чем мужчины", — подчеркнула медик.

По словам Минуровой, это связано с физиологией.