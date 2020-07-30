Врач объяснил разницу между гриппом и коронавирусом

Симптомы коронавируса можно перепутать с гриппом / Reuters

Симптомы коронавируса COVID-19, который убил по состоянию на 30 июля более 666 тысяч человек во всем мире, нередко можно перепутать с гриппом. Две эти болезни в чем-то похожи, однако есть и существенные различия.

Чем отличается коронавирус от гриппа, рассказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

По словам эксперта, у больных COVID-19 в первую очередь появляются проблемы с легкими.

"Это интоксикация, это кашель. Человек ощущает одышку, потому что он теряет сатурацию, не насыщается кислородом кровь", - рассказал врач.

При гриппе так же может ослабевать и обоняние. Однако с его полной потерей сталкиваются только больные COVID-19.

"Тяжелое течение у старших возрастных групп, это, конечно, верный признак (заражения коронавирусом - ред.). Дети, как правило, реагируют менее активно. А если говорить о гриппе, то там у нас будет все наоборот: болеют наравне со взрослыми", - отметил Онищенко.

Врач также добавил, что при гриппе и острых респираторных заболеваниях процесс развивается более интенсивно, инкубационный период составляет около семи дней. В случае же с коронавирусом этот срок удваивается, критическими для инфекции считаются 12 и 14-й дни. Спустя две недели после заражения состояние заболевшего или резко ухудшается, или он начинает выздоравливать.

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