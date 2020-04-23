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Чем закончится попытка Трампа привлечь Китай к ответсвенности из-за COVID-19

23 апреля 2020, 01:35

Предъявить Китаю обвинения или претензии в связи с распространением коронавируса в мире будет непросто.

Китай, коронавирус
Теоретически претензии в адрес Китая из-за коронавируса возможны / Reuters

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илья Куса высказал свое мнение относительно того, удастся ли привлечь Китай к ответственности за то, что страна выпустила в мир смертельный коронавирус COVID-19, которым заразились уже более 2,5 миллиона человек во всем мире.

В частности, эксперт дал оценку заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что Штаты намерены отправить в Китай следователей для расследования вспышки COVID-19, обвиняя Пекин в сокрытии точной информации о распространении вируса в стране. 

По его словам, если случится попытка предъявить Китаю обвинения или претензии в связи с распространением коронавируса в мире, опираясь на международное право, это будет прецедент. Однако сделать это будет непросто. По словам эксперта,  в международном праве мало внимания уделено вызовам в сфере здравоохранения. Подобные статьи содержатся всего в паре конвенций, однако и их никто никогда не применял. Таким образом, законных оснований для предъявления обвинений Китаю в связи с пандемией коронавируса нет.

"Пандемии, эпидемии сложно контролировать. Мы же не можем обвинить Конго в том, что случилась Эбола… С такой же логикой можно обвинять карибские страны в том, что у их берегов начался ураган, который дошел до берегов США, а они вовремя не предупредили американцев. Это бред!", - сказал Куса в комментарии Главреду.

Эксперт предполагает, что теоретически претензии в адрес Китая возможны. Однако вряд ли американцы попытаются довести дело до конца, опираясь на международное право. Скорее всего, все ограничится коллективными исками американцев против китайских властей за то, что те не предотвратили распространение эпидемии, и американцы пострадали от нее.

"Однако очень сомневаюсь, что каким-то образом Китай удастся заставить выплатить компенсации и тому подобное. Поскольку нет рычагов принуждения государства к подобным действиям, даже в международном праве (...) В таком случае между США и Китаем может разгореться конфликт, вплоть до вооруженного. Либо же никаких исков не будет в принципе, и все это дело "замнут", - считает Куса. 

Вероятнее всего, все это останется на уровне посткарантинных информационных войн.

"Эта тема будет мусолиться, американцы и китайцы будут обвинять друг друга в разразившейся пандемии, разрабатывать версии, начнут появляться всякие доклады, страшные расследования и исследования. Но, в итоге, никто ничего не докажет", - резюмировал эксперт.

Читайте такжеКоронавирус добьет США зимойКак сообщал Главред, ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь намекнул, что коронавирус в Китай могли завезти американские военные. Позже ученые заявляли, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.

Разведка США считает, что COVID-19 имеет естественное происхождение и не был разработан в лаборатории китайского города Ухань. 

При этом французский вирусолог Люк Монтанье считает, что коронавирус COVID-19 был создан учеными в лаборатории. При этом в него добавили частицы ВИЧ.

коронавирус коронавирус новости новости США Новости Китая Дональд Трамп
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