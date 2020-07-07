УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Новая атака COVID-19: cтрана, победившая коронавирус, опять усилила карантин

На карантин уходят государственные и частные детсады, а госслужащих и сотрудников компаний рекомендуют переводить на дистанционную работу.

7 июля 2020, 14:50
Черногория
Черногория усилила карантин / Reuters

Коронавирус 2020 просто так не отступает. В Черногории, где власти еще 2 июня объявили о победе над коронавирусом, в очередной раз ужесточают карантинные меры из-за COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По информации, Национальный координационный орган Черногории по инфекционным болезням (NКТ) принял решение об усилении карантина в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

В течение следующей недели кафе и ресторанам разрешат работать максимум до полуночи, а в некоторых муниципалитетах им вовсе запретят открываться.

На карантин уходят государственные и частные детсады, а госслужащих и сотрудников компаний рекомендуют переводить на дистанционную работу.

В трех муниципалитетах на севере страны — Плевле, Бело Поле и Беране — вводят жесткие ограничения. Там запрещено собираться больше двух в открытых общественных местах. Исключение делается для живущих вместе членов семьи и людей, выполняющих свою работу. Это же правило распространяется на легковые авто. Также нельзя собираться дома у друзей или родственников. Под запретом — богослужения с участием верующих. Маски обязательны во всех общественных местах.

А приезжающих с территории Сербии будут отправлять на карантин. Причем не на домашнюю самоизоляцию, а в места, определенные для этого государством.

Добавим, что еще 21 июня в стране было зафиксировано всего 355 случаев заражения коронавирусом и 9 смертей. По состоянию на 7 июля ситуация изменилась – 14 смертей от COVID-19 и 841 случай заражения – то есть за три недели в стране больше случаев заражения, чем за все время пандемии до момента "победы" над вирусом.

Читайте такжеМир стал меньше: названы 23 страны, куда пускают украинцевНапомним, 3 июня сообщалось, что Черногория преодолела эпидемию коронавируса, и страна может возвращаться к нормальной жизни - без масок и жестких ограничений. Об этом официально заявили власти страны.

За последние 28 дней новых случаев заболевания в Черногории не зафиксировали, а все, кто был госпитализирован, - выздоровели.

Власти страны заявили о том, что Черногория преодолела эпидемию Covid-19 в конце мая. Однако официально о конце эпидемии объявили 2 июня.

Черногория коронавирус новости коронавирус карантин
Сейчас вы просматриваете новость «Новая атака COVID-19: cтрана, победившая коронавирус, опять усилила карантин». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:25
Трансформеры Осада - дата выхода и первый трейлер сериала
15:21
Революция и свержение Лукашенко: эксперт сделал прогноз о будущем Беларуси
14:57
Совершенно голая Tayanna свела с ума идеальной фигурой
14:50
Новая атака COVID-19: cтрана, победившая коронавирус, опять усилила карантин Видео
14:32
"Унесли миллионы": на Полтавщине разбойники подорвали инкассаторское авто Укрпочты
14:30
В Польше местные сожгли хостел, где жили украинские заробитчане – фото
14:00
Зеркальная дата: как уберечься от больших проблем и загадать желание
13:55
Стало известно, почему Ефремов отказался признать свою вину
13:18
Поздравлял ли Порошенко Путина с Днем России: в чем суть скандала лидера ЕС с Верещук
13:16
Новый глава ГНС угодил в скандал: Кива рассказал подробности
13:02
Человечеству придется пережить еще один коронавирус - ученые Видео
13:01
Опимах отдал государственное месторождение частной структуре – журналист
12:54
Старгерл продлили на 2 сезон на другом канале
12:28
Там властвует коронавирус: Минздрав обновил список стран "красной зоны" Видео
12:17
Елена-Кристина Лебедь призналась, что навсегда изменило ее жизнь
12:12
Лидер BLM назвала белых недочеловеками с генетическими эффектами
11:55
Зараженных COVID-19 может быть намного больше: ученые сделали заявление и назвали причину
11:45
Женьшень: названы 7 супер преимуществ для здоровья
11:43
Украину зальет дождями: синоптик дал аномальный прогноз
11:36
Избранные для Европы: Кулеба назвал категории украинцев, для которых ЕС открыт Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять