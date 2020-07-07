Новая атака COVID-19: cтрана, победившая коронавирус, опять усилила карантин

Черногория усилила карантин / Reuters

Коронавирус 2020 просто так не отступает. В Черногории, где власти еще 2 июня объявили о победе над коронавирусом, в очередной раз ужесточают карантинные меры из-за COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По информации, Национальный координационный орган Черногории по инфекционным болезням (NКТ) принял решение об усилении карантина в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

В течение следующей недели кафе и ресторанам разрешат работать максимум до полуночи, а в некоторых муниципалитетах им вовсе запретят открываться.

На карантин уходят государственные и частные детсады, а госслужащих и сотрудников компаний рекомендуют переводить на дистанционную работу.

В трех муниципалитетах на севере страны — Плевле, Бело Поле и Беране — вводят жесткие ограничения. Там запрещено собираться больше двух в открытых общественных местах. Исключение делается для живущих вместе членов семьи и людей, выполняющих свою работу. Это же правило распространяется на легковые авто. Также нельзя собираться дома у друзей или родственников. Под запретом — богослужения с участием верующих. Маски обязательны во всех общественных местах.

А приезжающих с территории Сербии будут отправлять на карантин. Причем не на домашнюю самоизоляцию, а в места, определенные для этого государством.

Добавим, что еще 21 июня в стране было зафиксировано всего 355 случаев заражения коронавирусом и 9 смертей. По состоянию на 7 июля ситуация изменилась – 14 смертей от COVID-19 и 841 случай заражения – то есть за три недели в стране больше случаев заражения, чем за все время пандемии до момента "победы" над вирусом.

Читайте такжеМир стал меньше: названы 23 страны, куда пускают украинцевНапомним, 3 июня сообщалось, что Черногория преодолела эпидемию коронавируса, и страна может возвращаться к нормальной жизни - без масок и жестких ограничений. Об этом официально заявили власти страны.

За последние 28 дней новых случаев заболевания в Черногории не зафиксировали, а все, кто был госпитализирован, - выздоровели.

Власти страны заявили о том, что Черногория преодолела эпидемию Covid-19 в конце мая. Однако официально о конце эпидемии объявили 2 июня.