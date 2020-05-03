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"План Б": что будет, если вакцина от коронавируса не появится

3 мая 2020, 13:23

Эксперт призвал быть готовыми к тому, что надежды на вакцину от коронавируса могут быть разрушены.

коронавирус
Ученые сомневаются, что вакцина от коронавируса появится / pixabay.com

Коронавирус 2020 загнал мир в тупик. И в то время, как миллиарды людей теряют средства к существованию, общественные деятели говорят во всеуслышание о конце пандемии разрушительного коронавируса, который приближают вакцины.

При этом публичные люди не говорят о том, что будет, если вакцина никогда не появится.

Сегодня ученые очень серьезно заговорили о том, что вакцину от коронавируса могут и не создать, ведь такие случаи истории известны.

"Есть некоторые вирусы, против которых у нас до сих пор нет вакцин. Мы не можем абсолютно предположить, что вакцина вообще появится, или, если она появится, пройдет ли она все испытания эффективности и безопасности", - заявил доктор Дэвид Набарро, профессор глобального здравоохранения в Имперском колледже Лондона, который также является специальным посланником Всемирной организации здравоохранения по Covid-19, пишет CNN.

По словам Набарро, крайне важно, чтобы все общества были готовы жить рядом с китайским коронавирусом всегда.

"Абсолютно важно, чтобы все общества во всем мире оказались в таком положении, чтобы они могли защищаться от коронавируса как постоянной угрозы и имели возможность заниматься социальной жизнью и экономической активностью с вирусом среди нас", - сказал Набарро.

Эксперт призвал быть готовыми к тому, что надежды на вакцину от коронавируса могут быть разрушены.

"У вас большие надежды, а затем ваши надежды рушатся. Мы имеем дело с биологическими системами, мы не имеем дело с механическими системами. Это действительно так сильно зависит от реакции организма", - добавил Набарро.

Эксперт обратил внимание на то, что врачи сегодня пробуют разные лекарства для лечения больных коронавирусом Covid-19, но это все равно тестирование, и нет пока 100% гарантии того, что тот или иной препарат поможет. В то же время он уточнил, что карантин не может длится вечно.

Именно поэтому Набарро еще раз подчеркнул, что нужно быть готовыми жить с Ковидом. Эксперт призвал к новому "общественному договору", в соответствии с которым граждане в каждой стране, начиная свою обычную жизнь, берут на себя личную ответственность за самоизоляцию, если у них проявляются симптомы или они вступают в контакт с потенциальным случаем Covid-19.

Читайте такжеКитай уничтожал данные о коронавирусе и затыкал рот врачам - СМИНапомним, ранее сообщалось, разработкой вакцины против коронавируса занимаются ученые из США. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи озвучил сроки, когда старания ученых увенчаются успехом. И этот прогноз оказался не очень утешительным.

По словам Фаучи, вакцина от коронавируса будет готова к следующему сезону заболевания – к весне 2021 года.

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