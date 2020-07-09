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Что делать после возвращения из "красной зоны": в МОЗ озвучили алгоритм

Граждане обязательно должны пройти самоизоляцию.

9 июля 2020, 10:38
самоизоляция , карантин, коронавирус
Самоизоляция должна длиться 14 дней / Фото pixabay.com

После возвращения в Украину из стран "красной зоны" граждане обязательно должны пройти самоизоляцию с помощью приложения "Действуй дома".

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга 9 июля.

Самоизоляция должна длиться 14 дней. Чтобы избежать обязательной самоизоляции, можно сдать ПЦР-тест на коронавирус в любой частной лаборатории, которая аккредитована Центром общественного здоровья.

"В случае отрицательного теста, лаборатория сразу сообщает в ЦОС и автоматически в приложение "Действуй дома", и этот человек прекращает самоизоляцию. Важно, чтобы при сдаче теста был предоставлен соответствующий номер телефона", – подчеркнул Степанов.

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Как сообщал Главред, после введения пандемии из-за китайского коронавируса Covid-19 страны мира разделили на красную и зеленую зоны. Чтобы понять, какое государство попадает в ту или иную зону, нужно знать, сколько в нем зафиксировано активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения.

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