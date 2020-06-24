Что может спровоцировать вторую волну COVID-19: ученые назвали главный фактор

Карантин нужно снимать поэтапно, чтобы избежать второй волны коронавируса / УНИАН

Мир еще не успел оправиться от первой волны китайского коронавируса, жертвами которого по состоянию на 23 июня стали 472 тысячи человек, а ученые уже говорят о второй волне COVID-19.

По словам вирусологов из нескольких университетов Великобритании, потенциал для второй волны пандемии есть. И спровоцировать ее может ряд факторов, передает BBC Украина.

Самой главной предпосылкой для новой вспышки коронавируса может стать ослабление карантинных мероприятий. Ученый-эпидемиолог Адам Кучарский из Лондонской школы гигиены и тропической медицины отметил, что, например, в Британии ограничительные меры снимают поэтапно и одновременно вводят новые меры контроля – ношение масок и отслеживание контактов инфицированных.

"В Британии и других странах новые вспышки могут произойти очень быстро, если карантин снимут до уровня, после которого контролировать дальнейшее распространение будет невозможно", – объяснил Кучарский.

Вирусолог считает, что власти должны быстро обнаруживать кластеры заражений COVID-19, вводить карантин на местном уровне и не давать вирусу распространиться дальше. Именно таким образом, по мнению Кучарского, получится сдержать пандемию. Если же правительства стран не будут быстро реагировать, тоновые вспышки коронавируса могут вызвать вторую волну.

Как сообщал Главред, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова считает, что в Украине еще не начиналась вторая волна китайского коронавируса Covid-19, из-за которого в мире объявлена пандемия. Кроме того, Амосова спрогнозировала, что может спровоцировать вторую волну COVID-19 в Украине.