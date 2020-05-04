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В Египте разрешили открыть гостиницы для отдыхающих: кому повезет

4 мая 2020, 08:10

Отдых в Египте 2020 все же состоится, однако не для всех.

пляж
Стало известно, что будет с отдыхом в Египте 2020 / Фото pixabay.com

Пандемия китайского коронавируса кардинально изменила планы жителей всего мира на курортный сезон 2020. В частности, вместо того чтобы нежится на солнце, людям приходится сидеть в четырех стенах на карантине. Что касается украинцев, то им пришлось отменить запланированные поездки в Египет, который является топ-направлением среди наших соотечественников.

Однако, кое кому все же повезет - правительство Египта позволило открыть гостиницы для внутренних туристов. Власти Египта приняли такое решение из-за убытков, которые понесла из-за пандемии туристическая отрасль страны.  Отметим, что страна теряет около 1 миллиарда долларов в месяц, передает Reuters.

Гостиницам в Египте разрешили работать  не более чем для 25% отдыхающих, которых могут принять – эти ограничения будут  действовать до конца мая. С июня им позволят работать не более чем для 50% туристов. 

Также гостиницы должны будут предпринять ряд противоэпидемических мер для защиты своих клиентов. В частности:

  • в гостинице должна быть клиника с врачом;
  • отдыхающим будут регулярно проверять температуру;
  • должно быть установлено дезинфицирующее оборудование;
  • работники гостиниц должны будут проходить экспресс-тест при входе на территорию учреждения;
  • будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий на курортах;
  • в отелях введут обычное меню и запретят открытые зоны с пищей.

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Напомним, с 28 апреля в Египте введено чрезвычайное положение из-за коронавируса.  

Как известно, Египет является самым популярным туристическим направлением среди украинцев. В частности, в 2019 году украинцы чаще всего бронировали туры именно в Египет. Как сообщает сервис misto.travel, отдых в Египте в прошлом году выбрали 48,26% украинских туристов.

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