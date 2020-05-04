В Египте разрешили открыть гостиницы для отдыхающих: кому повезет

Стало известно, что будет с отдыхом в Египте 2020 / Фото pixabay.com

Пандемия китайского коронавируса кардинально изменила планы жителей всего мира на курортный сезон 2020. В частности, вместо того чтобы нежится на солнце, людям приходится сидеть в четырех стенах на карантине. Что касается украинцев, то им пришлось отменить запланированные поездки в Египет, который является топ-направлением среди наших соотечественников.

Однако, кое кому все же повезет - правительство Египта позволило открыть гостиницы для внутренних туристов. Власти Египта приняли такое решение из-за убытков, которые понесла из-за пандемии туристическая отрасль страны. Отметим, что страна теряет около 1 миллиарда долларов в месяц, передает Reuters.

Гостиницам в Египте разрешили работать не более чем для 25% отдыхающих, которых могут принять – эти ограничения будут действовать до конца мая. С июня им позволят работать не более чем для 50% туристов.

Также гостиницы должны будут предпринять ряд противоэпидемических мер для защиты своих клиентов. В частности:

в гостинице должна быть клиника с врачом;

отдыхающим будут регулярно проверять температуру;

должно быть установлено дезинфицирующее оборудование;

работники гостиниц должны будут проходить экспресс-тест при входе на территорию учреждения;

будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий на курортах;

в отелях введут обычное меню и запретят открытые зоны с пищей.

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Напомним, с 28 апреля в Египте введено чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Как известно, Египет является самым популярным туристическим направлением среди украинцев. В частности, в 2019 году украинцы чаще всего бронировали туры именно в Египет. Как сообщает сервис misto.travel, отдых в Египте в прошлом году выбрали 48,26% украинских туристов.