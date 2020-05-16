COVID-19 может проявиться новой болезнью через много лет – ученые

Коронавирус может иметь последствия для организма даже после излечения / GettyImages

Пациенты, которые перенесли заболевание коронавирусом COVID-19, впоследствии могут столкнуться с инсулинозависимым сахарным диабетом. Такое предположение высказали ученые, проанализировав последствия для пациентов, которые переболели ближайшим "родственником" COVID-19 - атипичной пневмонией 2002–2003 годов.

Исследователи под руководством Хуайнонга Чена из больницы Тяньцзиньв Китае выяснили, что коронавирус в большом количестве локализуется в эндокринной части поджелудочной железы, а ее клетки вырабатывают гормон инсулин, регулирующий уровень глюкозы в крови. Таким образом, ученые предположили, что из-за этого у некоторых пациентов, которые перенесли коронавирус нового типа, появится острый инсулинозависимый сахарный диабет, передают Известия.

К слову, диабет диагностировали у пациентов через через 12 лет после того, как она переболели атипичной пневмонией.

Также помимо диабета у пациентов были обнаружены и другие болезни. Например, повышенная восприимчивость легких к инфекциям, опухоли, сердечно-сосудистые проблемы и нарушение метаболизма.

Напомним, ранее международная группа ученых в результате исследований пришла к выводу, что высокий уровень глюкозы в крови у пациентов с сахарным диабетом способствуют более тяжелым симптомам при гриппе и коронавирусе Covid-19.