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Ученые спрогнозировали, какой "кровавый урожай" соберет коронавирус

С каждым очередным всплеском эпидемии сопротивляемость людей будет слабеть.

13 июля 2020, 14:17

коронавирус
Ученые рассказали, сколько человек умрут от коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 за 7 месяцев убил почти 570 тысяч человек. В последнее время темпы пандемии ускорились – ежедневно в мире фиксируют около 200 тысяч новых случаев заражения. В то же время ученые говорят, что в ближайшие 10-15 лет от коронавируса может умереть более 80% человечества. По одной из версий, пока ещё не до конца доказанной, длительный иммунитет к коронавирусу вырабатывается лишь у 17% населения земли. Все остальные будут болеть и болеть, пока не вымрут.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Королевского колледжа Лондона.

По словам экспертов, наибольшее содержание антител к вирусу фиксируется у пациентов через три недели после появления первых симптомов. Ученые отмечают, что у 60 процентов в этом промежутке замечен очень высокий уровень собственной защиты. Однако, затем иммунитет уменьшается. И в результате сохраняется всего лишь у 17 процентов пациентов. Уже через три месяца количество антител в крови у большинства испытуемых падало до такой степени, что у некоторых вовсе не смогли зафиксировать наличие хоть какого-то иммунитета.

Ведущий автор исследования Кэти Дорес считает, что опровержение теории о длительном сохраняющемся иммунитете к коронавирусу может оказать значительное влияние на процесс вакцинации в различных странах. То есть, создать вакцину можно, но вакцинироваться бессмысленно. Кроме того, коллективного, перекрестного и стадного иммунитета не будет.

Какие доказательства у этой теории? Незадолго до этого ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших COVID-19 пациентов уже появились длительные сбои иммунитета. Медики провели исследование воздействия коронавируса на лимфоциты — клетки крови, отвечающие за иммунитет. И выяснилось, что лимфопения (временное или стойкое снижение уровня лимфоцитов в крови) является типичным симптомом COVID-19.

То есть, если ничего не изменится, в течение нескольких ближайших десятилетий от коронавируса должна будет умереть большая часть планеты. Люди не скончаются в одночасье, но с каждым очередным всплеском эпидемии их сопротивляемость будет все слабеть и иммунная система не сможет восстановиться.

Даже самые здоровые и крепкие в таком режиме выдержат максимум 4-5 витков заболевания.

"Если заражение происходит раз в год или даже раз в два года, то через 10 лет умрет та часть населения, у которой не появится длительного иммунитета", - написано в статье английских учёных.

Читайте такжеУханьские ученые сдались США и слили данные о происхождении COVID-19Напомним, ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что есть категории людей с низким или нулевым риском заражения коронавирусом. По его словам, в первую очередь к таковым относятся люди, обладающие сильным врожденным иммунитетом.

"При относительно небольшой вирусной "дозе" такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше в организм", – объяснил специалист. Другая категория – люди, переболевшие сезонными коронавирусами. Также коронавирус не цепляется к тем, кто обладает в целом сильным организмом.

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