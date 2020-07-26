Коронавирус впервые заподозрили в КНДР

Человека с подозрением на COVID-19 поместили в жесткий карантин / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 проник в КНДР. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил чрезвычайную ситуацию в приграничном городе Кэсонг.

Заражение коронавирусной инфекцией подозревают у человека, который незаконно попал в страну неделю назад. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что нарушитель пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи 19 июля. Результат его теста на COVID-19 был неопределенным.

Человека с подозрением на COVID-19 поместили в жесткий карантин, устанавливается его круг контактных лиц.

Политбюро центрального комитета Трудовой партии Кореи созвало чрезвычайное заседание, на котором присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. В результате северокорейский лидер постановил закрыть город Кэсон и изолировать его районы друг от друга. Режим ЧС был введен на соответствующей территории.

Как сообщал Главред, по состоянию на 7:00 утра воскресенья, 26 июля, в мире зарегистрированы 15 998 267 случаев заражения коронавирусом. При этом 643 826 человек стали жертвами COVID-19.