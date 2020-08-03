Скоро школа: ученые заявили, что дети тоже распространяют коронавирус

Дети тоже переносят коронавирус / Reuters

Коронавирус 2020 атакует не только пожилых людей с хроническими заболеваниями – заразиться может каждый. При этом ученые пытаются понять, распространяют ли коронавирус дети. В преддверии школы, когда чиновники обещают посадить детей за школьные парты, этот вопрос особенно актуален. В частности, врачи говорят, что дети младшего возраста, вероятно, распространяют новый коронавирус не в меньшей степени, чем другие возрастные группы.

Об этом сообщает eurekalert.org.

По информации, врачи в детской больнице Ann & Robert H. Lurie в Чикаго пришли к выводу, что у детей младше пяти лет с легкой и средней степенью выраженности COVID-19 в носоглотке значительно выше уровень генетического материала вируса по сравнению с детьми старшего возраста и взрослыми.

В то же время ученые не нашли убедительных доказательств того, что дети являются основными источниками распространения SARS-CoV-2, однако подчеркивают, что быстрое закрытие школ помешало проведению масштабных исследований их как источников заражения. В статье для журнала JAMA Pediatrics ученые пишут, что способность детей младшего возраста разносить SARS-CoV-2, возможно, была из-за этого недооценена.

Они проанализировали 145 случаев в течение первой недели после появления симптомов и сравнили вирусную нагрузку в трех возрастных группах - дети младше 5 лет, дети 5-17 лет и взрослые 18-65 лет, и провели параллели с респираторно-синцитиальным вирусом, где дети с высокой вирусной нагрузкой с большей вероятностью передают инфекцию.

"Это имеет важные последствия для общественного здравоохранения, особенно во время дискуссий о безопасности открытия школ и детских садов", - говорят исследователи.

Дети восприимчивы к SARS-CoV-2, но заболевание у них обычно протекает легче по сравнению со взрослыми.

Читайте такжеВрач назвал пандемию "репетицией биологической войны"Напомним, ранее заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского, вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко в комментарии Главреду заявила, что коронавирус вернется с новой силой, как только дети пойдут в школу.

"Детей, особенно в младших классах и в детских садах, будет трудно заставить носить маски, и потому тут нельзя ждать того же эффекта, что и от взрослых", - отметила Мироненко.

По ее мнению, вторая волна эпидемии коронавируса, которая может произойти в Украине осенью, будет гораздо тяжелее, чем она была в минувшие месяцы.