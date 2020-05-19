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"Не просто стресс, а лихорадка": Кулеба спрогнозировал, что будет с ЕС после пандемии

19 мая 2020, 05:08

Все будет нормально, уверен глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба рассказал, как изменится и изменится ли Евросоюз / Фото РБК-Украина

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал свое мнение, стоит ли ждать каких-то изменений в Евросоюзе после пандемии китайского коронавируса COVID-19.

По его словам, европейские чиновники понимают, что нельзя допустить деконструкции ключевых моделей Европейского союза под предлогом борьбы с пандемией.

"Все будет нормально. ЕС пережил не просто стресс, а лихорадку (…) Конечно, кто-то будет приходить и предлагать: "а давайте что-то закроем, что-то свернем". Но основной настрой – максимально сдерживать подобные порывы. Хотя "пандемические зарубки" останутся надолго. И напоминать друг другу о том, кто как себя вел в условиях пандемии, и колоть шпилькой в ответ они еще некоторое время будут", - сказал Кулеба в интервью РБК-Украина.

Глава МИД не смог спрогнозировать, когда следует ожидать "открытого мира" в Европе.

"На данный момент времени санитарных оснований для восстановления полностью свободного передвижения внутри ЕС нет. Но свобода передвижения будет постепенно восстанавливаться", - считает он.

По его словам, люди психологически очень устали от карантина – это первый мотив для либерализации.  

"Поколение, выросшее в свободном мире, привыкшее в любой момент прыгнуть в самолет и лететь за 30 евро на уик-энд в другую страну, вдруг жестко взяли и посадили по домам и городам. Понятно, что это огромный психологический стресс, и он выплескивается. Сдерживать этот стресс правительствам стран ЕС довольно сложно", - отметил Кулеба.

Второй мотив для либерализации – давление бизнеса, давление экономики. Прежде всего из-за пандемии пострадал туристический бизнес. А если "нет туристов – нет занятости, нет налогов".

"Либерализация, которая происходит в Европе, будет очень осторожной, очень пошаговой, обусловленной кучей критериев и факторов. И мы будем учитывать их шаги и решения", - резюмировал глава украинского МИД.

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Напомним, руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко считает, что после пандемии китайского коронавируса COVID-19 Евросоюз может быть радикально переформатирован. Эксперт не исключает и развал ЕС

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