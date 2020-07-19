Конец ада: бывший эксперт ВОЗ рассказал, когда пандемия коронавируса реально завершится

Эксперт рассказал, когда закончится пандемия коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 выявили у более 14 миллионов человек, в то же время жертвами COVID-19 уже стали 600 тысяч человек. Но человечество еще не скоро сможет выйти из ада и защитить себя от опасного вируса. Большинство людей в мире не получат вакцину от коронавируса, поэтому пандемия закончится только тогда, когда COVID-19 переболеет практически все население планеты, заявил бывший эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Клаус Штор.

Об этом сообщает Bloomberg.

Эксперт убежден, что до окончания пандемии будет три волны коронавируса. В результате потребуется около трех лет для того, чтобы антитела появились у 80% человек.

"К началу 2021 года в мире суммарно будет лишь полмиллиарда доступных доз вакцины — это притом, что население планеты составляет 7,5 млрд человек", — объяснил Штор.

Эксперт подчеркнул, что мир разделится на тех, у кого вакцина есть, и тех, у кого ее нет. В частности, прививку никогда не смогут получить жители Бразилии, Аргентины и Чили, в то время как Германия сможет накопить существенные объемы препарата.

Из-за недоступности вакцины вирус продолжит распространяться по миру.

Штор также обратил внимание на то, что вскоре наступит вторая волна заболевания, которая будет очень суровой, а за ней последует третья вспышка.

"Два-три года потребуется на то, чтобы вирус затронул большую часть населения планеты, и после третьей волны антитела будут у 80% людей мира", — предположил Штор.

Остановить распространение COVID-19 будет непросто еще и потому, что люди нелегко примут новые ограничения перемещений и свободы.

Читайте такжеУченые заявили, что мир стоит на пороге неинфекционной пандемииНапомним, ранее исследование ученых из мюнхенской клиники Швабинг показало, что вакцина от COVID-19 может оказаться малоэффективной, так как она не будет гарантировать защиту от повторного заражения. Об этом пишет Handelsblatt.

Ученые выяснили, что со временем количество антител к COVID-19, выработанных в крови пациентов, существенно снижается. В ходе специального теста, проведенного в лаборатории, исследователи наблюдали такой эффект у четырех из девяти пациентов.