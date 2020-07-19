УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Конец ада: бывший эксперт ВОЗ рассказал, когда пандемия коронавируса реально завершится

Остановить распространение COVID-19 будет непросто еще и потому, что люди нелегко примут новые ограничения перемещений и свободы.

19 июля 2020, 09:07

коронавирус
Эксперт рассказал, когда закончится пандемия коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 выявили у более 14 миллионов человек, в то же время жертвами COVID-19 уже стали 600 тысяч человек. Но человечество еще не скоро сможет выйти из ада и защитить себя от опасного вируса. Большинство людей в мире не получат вакцину от коронавируса, поэтому пандемия закончится только тогда, когда COVID-19 переболеет практически все население планеты, заявил бывший эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Клаус Штор.

Об этом сообщает Bloomberg.

Эксперт убежден, что до окончания пандемии будет три волны коронавируса. В результате потребуется около трех лет для того, чтобы антитела появились у 80% человек.

"К началу 2021 года в мире суммарно будет лишь полмиллиарда доступных доз вакцины — это притом, что население планеты составляет 7,5 млрд человек", — объяснил Штор.

Эксперт подчеркнул, что мир разделится на тех, у кого вакцина есть, и тех, у кого ее нет. В частности, прививку никогда не смогут получить жители Бразилии, Аргентины и Чили, в то время как Германия сможет накопить существенные объемы препарата.

Из-за недоступности вакцины вирус продолжит распространяться по миру.

Штор также обратил внимание на то, что вскоре наступит вторая волна заболевания, которая будет очень суровой, а за ней последует третья вспышка.

"Два-три года потребуется на то, чтобы вирус затронул большую часть населения планеты, и после третьей волны антитела будут у 80% людей мира", — предположил Штор.

Остановить распространение COVID-19 будет непросто еще и потому, что люди нелегко примут новые ограничения перемещений и свободы.

Читайте такжеУченые заявили, что мир стоит на пороге неинфекционной пандемииНапомним, ранее исследование ученых из мюнхенской клиники Швабинг показало, что вакцина от COVID-19 может оказаться малоэффективной, так как она не будет гарантировать защиту от повторного заражения. Об этом пишет Handelsblatt.

Ученые выяснили, что со временем количество антител к COVID-19, выработанных в крови пациентов, существенно снижается. В ходе специального теста, проведенного в лаборатории, исследователи наблюдали такой эффект у четырех из девяти пациентов.

коронавирус коронавирус новости пандемия Вакцина
Сейчас вы просматриваете новость «Конец ада: бывший эксперт ВОЗ рассказал, когда пандемия коронавируса реально завершится». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

09:12
Коронавирус в Украине ослабил хватку - за сутки чуть более 700 больных
09:11
Врач назвал примерные сроки появления вакцины от коронавируса
09:08
Зачем Зеленский отдал Кличко Киев без борьбы мнение
09:07
Конец ада: бывший эксперт ВОЗ рассказал, когда пандемия коронавируса реально завершится Видео
08:37
Что будет с курсом после назначения нового главы НБУ - прогноз эксперта
08:15
Ученые заявили, что мир стоит на пороге неинфекционной пандемии Видео
08:10
Гороскоп всех знаков Зодиака на 19 июля: искушения, лживые обещания и неожиданное известие
07:25
Коронавирус в Украине и мире на 19 июля: за сутки поставили 187 тысяч диагнозов Видео
06:53
Главные выводы из антипутинских протестов в Хабаровске мнение
06:35
Лето в разгаре, и в моде эти очаровательные платья из 80-х: фото Фото
06:10
"Провалится за шаг до победы": астролог составил прогноз для Кличко
05:40
Президент страны-лидера по числу заражений COVID-19 сделал резонансное заявление о масках
05:30
Угроза обострения COVID-19: эксперт рассказал, кому вакцина уже не поможет Видео
04:42
Названы самые безопасные страны для туризма Видео
04:02
Тупой срез волос в тренде: самые модные стрижки с ровным срезом - фото Фото
03:30
"Вынесут вперед ногами": Касьянов объяснил, почему Путин готовит преемника
02:57
Опасные инфекции в водоемах: Ляшко рассказал, как уберечься от вирусов на отдыхе
02:19
40 млн в бюджет: в Ровенской области продают разрешения на добычу янтаря
02:09
"Придется ответить": Кадыров снова вспомнил об извинениях Зеленского Видео
01:45
Резкая вспышка COVID-19 в Каталонии: более 7,5 млн людей заставят сидеть дома 2 недели
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять