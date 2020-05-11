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Все очень серьезно: Комаровский предупредил о последствиях COVID-19 для детей

11 мая 2020, 09:49

На фоне пандемии коронавируса дети все чаще начинают болеть болезнью Кавасаки.

Коронавирус, дети
Болезнь Кавасаки все чаще атакует детей / Фото pixabay.com

Коронавирус может быть очень опасен для детей.  В частности, на фоне пандемии COVID-19 в мире появилась тенденция к увеличению количества маленьких пациентов с болезнью Кавасаки. Об этом предупредил украинский педиатр Евгений Комаровский.

По его словам, болезнь Кавасаки – это серьезное заболевание, которое вызывает повреждение сосудов, и что наиболее принципиально – поражение коронарных артерий. Ею болеют в основном маленькие дети до 5 лет.

"Это очень серьезно, может приводить к инвалидности, к необходимости оперативных вмешательств и т.д.", – подчеркнул Комаровский.

Симптомы болезни Кавасаки

  • стойкая высокая температура (более 5 дней);
  • кровоизлияния в склеру;
  • потрескавшиеся губы;
  • язык малинового цвета;
  • шелушение пальцев рук и ног;
  • лимфоденит.

Если родители заметили подобные симптомы у своего ребенка, очень важно вовремя попасть в стационар.

Комаровский подчеркнул, что до сих пор никто не знает причины появления болезни Кавасаки у детей, но есть предположение, что ею может быть генетическая предрасположенность в сочетании с вирусной болезнью. При этом врач призвал не паниковать, поскольку, несмотря на всю серьезность болезни, ее можно вылечить.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что дети в основном легче болеют COVID-19, но последние исследования показали, что были зафиксированы и случаи тяжелого течения болезни. 

Евгений Комаровский коронавирус новости дети болезнь Кавасаки новости Украины
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