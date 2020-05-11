Все очень серьезно: Комаровский предупредил о последствиях COVID-19 для детей

Болезнь Кавасаки все чаще атакует детей / Фото pixabay.com

Коронавирус может быть очень опасен для детей. В частности, на фоне пандемии COVID-19 в мире появилась тенденция к увеличению количества маленьких пациентов с болезнью Кавасаки. Об этом предупредил украинский педиатр Евгений Комаровский.

По его словам, болезнь Кавасаки – это серьезное заболевание, которое вызывает повреждение сосудов, и что наиболее принципиально – поражение коронарных артерий. Ею болеют в основном маленькие дети до 5 лет.

"Это очень серьезно, может приводить к инвалидности, к необходимости оперативных вмешательств и т.д.", – подчеркнул Комаровский.

Симптомы болезни Кавасаки

стойкая высокая температура (более 5 дней);

кровоизлияния в склеру;

потрескавшиеся губы;

язык малинового цвета;

шелушение пальцев рук и ног;

лимфоденит.

Если родители заметили подобные симптомы у своего ребенка, очень важно вовремя попасть в стационар.

Комаровский подчеркнул, что до сих пор никто не знает причины появления болезни Кавасаки у детей, но есть предположение, что ею может быть генетическая предрасположенность в сочетании с вирусной болезнью. При этом врач призвал не паниковать, поскольку, несмотря на всю серьезность болезни, ее можно вылечить.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что дети в основном легче болеют COVID-19, но последние исследования показали, что были зафиксированы и случаи тяжелого течения болезни.