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"Не хотелки бабы Маши": Комаровский рассказал, как защитить детей от COVID-19 в детсадах

21 мая 2020, 10:52

Каждая комната в детском саду должна быть обеспечена термометром и гигрометром.

Комаровский
Евгений Комаровский назвал обязательное условие для работы детсадов / Скриншот

Известный доктор Евгений Комаровский, который ранее назвал места с наиболее высоким риском заражения коронавирусом, рассказал об обязательных мерах безопасности в детских садах в условиях пандемии коронавируса COVID-19.  

Прежде всего, по его словам, каждая комната в детском саду должна быть обеспечена термометром и гигрометром.

"Первое, что надо, чтобы открыть детские сады, – это признать всей стране, что требование к тому, как должен быть организован детский сад, – это не хотелки бабы Маши, которая работает там няней. Это обязательные условия. Не может существовать детский сад, где в каждой комнате не висят термометры и гигрометры, которые показывают нужные параметры", – сказал Комаровский в эфире на своем YouTube-канале.

Кроме того, группы должны постоянно проветриваться, поскольку сквозняк минимизирует риск заражения коронавирусом.

"Чтобы люди понимали, что воздухообмен – это ключевой фактор инфицирования или неинфицирования. Все остальное – маски, санитайзеры, хлорка, УВЧ – это все фигня на постном масле по сравнению с воздухообменом. Там, где есть сквозняк, там нет концентрации вируса, который способен погубить человека", – отметил Комаровский.

Напомним, ранее врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский предупредил, что любой антисептик для рук "пшикалка" не работает, поскольку для дезинфекции необходимо три миллилитра раствора, а с помощью пшикалки такую дозу получить самостоятельно не получится.

Евгений Комаровский коронавирус коронавирус новости
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