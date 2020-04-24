УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Новое "оружие": Трамп рассказал, как убить COVID-19 за минуту

24 апреля 2020, 10:18

Стоит отметить, что исследование ученых, на которых сослался президент США, не подтвердили их коллеги.

Трамп
Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, как можно убить новый тип коронавируса COVID-19 всего лишь за одну минуту.

По словам главы Белого дома, китайский вирус боится воздействия прямого солнечного света. Трам отметил, что об этом свидетельствует новое исследование Министерства внутренней безопасности США.

"При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света. Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту", – цитирует Трампа Politico.

Стоит отметить, что ученые, на которых сослался президент США, предполагают, что солнечный свет, высокая температура и влажность могут убить коронавирус. При этом высшие должностные лица здравоохранения в Штатах не приняли результаты этого исследования и повторно не изучали солнечный свет как возможный способ борьбы с COVID-19.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 24 апреля

Напомним, ранее ученые из Франции выяснили, при какой температуре погибает коронавирус COVID-19. Оказалось, что уничтожить его даже в лабораториях не так уж и просто.

Как сообщал Главред, ученые из китайского города Ухань, который был очагом распространения COVID-19, выяснили, что коронавирус передается по всем этажам медучереждения – он переносится на обуви медицинского персонала.

Дональд Трамп коронавирус коронавирус в США коронавирус статистика коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Новое "оружие": Трамп рассказал, как убить COVID-19 за минуту». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:24
Редис и бананы: рецепт простого необычного салата
10:22
"Еще одна матрешка": Maruv устроила онлайн-концерт Вконтакте и разгневала украинцев
10:18
Новое "оружие": Трамп рассказал, как убить COVID-19 за минуту
10:10
Путин строит цифровой концлагерь, который его и похоронит мнение
10:08
Ляшко рассказал, как украинцев массово будут проверять на иммунитет к Covid-19 Видео
09:30
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 24 апреля
09:20
Коронавирус в Украине бушует: еще почти 500 новых зараженных Видео
09:13
"Все только впереди": разведчик предупредил о возможном обострении на Донбассе
09:03
"Спасибо России": в Луганске из-за коронавируса "умерли" скорые – Штирлиц
08:42
Когда карантин в Украине закончится мнение
08:29
Кравчук поставил оценку Зеленскому
08:28
Жуткая цифра: стало известно, сколько лет жизни "крадет" коронавирус
08:00
Гороскоп на 24 апреля: любовное везение и властный покровитель Видео
07:46
"Корона" атакует с новой силой: ученый назвал новые страны-эпицентры пандемии
06:56
Кастрированный безвиз: в какие страны ЕС украинцев не пустят летом мнение
06:31
"Обалденно!": Катерина Кухар без белья игриво позирует на пикантном фото
06:31
Угроза из Чернобыля и горящие леса: сколько пожары будут терзать Украину
06:08
Эксперт спрогнозировал конец карантина в Украине Видео
05:27
"Бедняги мая": чей секрет могут слить, а кому грозят побочки
05:01
Как заварить самый здоровый кофе: назван важный нюанс
04:22
Красиві привітання з Днем доньки – в прозі, вірші та чудові листівки
03:43
Губы опять не туда угодили: топ-3 самых частых ошибок при минете
03:24
"Какие сисяндры, самый сок": Катя Кищук достала голую грудь из платья Фото
03:05
Маникюр весна 2020: в моде кислотный маникюр и бананы на ногтях - фото Фото
02:14
Засухи, пожары и другие аномалии: метеоролог предупредила о серьезных изменениях климата
01:38
Лукавая брюнетка-порнозвезда показала сочное тело в эротичном белье Фото
01:17
Американские ученые установили устойчивость коронавируса к теплу и влаге Видео
00:55
Названа серьезная угроза соли для организма во время пандемии
00:31
Специалисты пояснили, как дезинфицировать руки при помощи хлора Видео
00:19
24 апреля – какой сегодня праздник: Рамадан 2020 и Антипов день Видео
23 апреля, четверг
23:58
Россия угрожает мэру Праги после сноса памятника маршалу Коневу
23:55
В Кабмине озаботились украинцами, посылающими секс-фото через Сеть
23:43
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 23 апреля
23:29
Саакашвили рассказал о своих планах на посту вице-премьера Украины Видео
23:15
Чем лечат коронавирус сегодня и почему рекомендации меняют каждый день Видео
23:07
Украинские заробитчане вылетели чартером на сбор урожая в Финляндию Видео
23:04
"Не открывайте окна": названа истинная причина грязного воздуха в Киеве
23:00
Когда День матери в Украине 2020 – дата и традиции праздника Видео
22:27
Вспышка Covid-19 в Почаеве: больные ходят в туалет в ведра в палате и при всех Видео
22:24
"Будем долго расхлебывать": Комаровский назвал жуткие последствия пандемии
21:47
В ООН накинулись на мэра Ивано-Франковска из-за ромов
21:16
Саакашвили сделал прогноз о конфликтах с Аваковым в правительстве Видео
21:09
Берегите себя: Кличко сообщил, когда ожидать пика эпидемии коронавируса
20:39
Ученые заявили о высоком проценте смертности пациентов с Covid-19 на ИВЛ Видео
20:32
Передается ли уханьская хворь половым путем - ответ ученых
20:02
Угрожающие масштабы: в Житомирской области снова вспыхнул пожар Видео
19:59
СМИ выяснили, о чем Саакашвили умоляет "слуг народа"
19:32
Отдых в Карпатах на майские 2020 – карантин лишь взвинтил цены Видео
19:29
"Угрожали харкнуть": мэр Ивано-Франковска поведал, за что разозлился на ромов
19:15
"Побои, плевки, матюки": психиатр озвучила ужасы второго этапа реформы медицины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять