Новое "оружие": Трамп рассказал, как убить COVID-19 за минуту

Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, как можно убить новый тип коронавируса COVID-19 всего лишь за одну минуту.

По словам главы Белого дома, китайский вирус боится воздействия прямого солнечного света. Трам отметил, что об этом свидетельствует новое исследование Министерства внутренней безопасности США.

"При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света. Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту", – цитирует Трампа Politico.

Стоит отметить, что ученые, на которых сослался президент США, предполагают, что солнечный свет, высокая температура и влажность могут убить коронавирус. При этом высшие должностные лица здравоохранения в Штатах не приняли результаты этого исследования и повторно не изучали солнечный свет как возможный способ борьбы с COVID-19.

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Напомним, ранее ученые из Франции выяснили, при какой температуре погибает коронавирус COVID-19. Оказалось, что уничтожить его даже в лабораториях не так уж и просто.

Как сообщал Главред, ученые из китайского города Ухань, который был очагом распространения COVID-19, выяснили, что коронавирус передается по всем этажам медучереждения – он переносится на обуви медицинского персонала.