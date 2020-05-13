Развалится ли ЕС после пандемии коронавируса: эксперт дал прогноз

Распад ЕС возможен, считает Юрий Романенко / Фото Reuters

После пандемии китайского коронавируса COVID-19 Евросоюз может быть радикально переформатирован. Такое мнение высказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

По словам эксперта, в условиях пандемии обострились диспропорции между севером и югом ЕС: более успешные экономически и организационно северные страны Евросоюза из нынешних потрясений выходят с гораздо меньшими потерями, нежели юг в лице Италии и Испании. Эти диспропорции накапливались годами и наиболее проявились в южных странах – от Греции и до Португалии.

"Потому совершенно очевидно, что в итоге коронакризиса Евросоюз может быть радикально переформатирован. Но масса вопросов – в каком именно направлении он будет переформатирован: выделится ли Европа нескольких скоростей с сильным северным ядром, или же Евросоюз вообще развалится ни куски? Распад ЕС тоже возможен, так как в ходе коронакризиса мы видели, что каждая страна решала свои вопросы самостоятельно, как могла", - сказал Романенко в комментарии Главреду.

Эксперт считает, что кризис из-за пандемии коронавируса четче обозначил внутренний кризис Евросоюза. Европейские государства и их неповоротливая система очень закостенели относительно Азии и США, уверен Романенко.

"Европа на их фоне выглядит очень инертной и запаздывает с ответами в силу косности элит - после Второй мировой войны Старый свет потерял хватку и боится радикальных изменений. Все это создает предпосылки для фундаментальных, даже революционных изменений. Тезис о том, что "верхи не могут, а низы не хотят", очень актуален для Европы: верхушка боится сделать смелые шаги, а низы не хотят терять достояние "государства общественного благосостояния" в условиях, когда оно деактуализировано и очевидным образом ускоряется его эрозия", - резюмировал эксперт.

Напомним, Юрий Романенко также считает, что коронакризис не сулит Украине ничего хорошего. Потому что теперь европейским странам не до проблем нашей страны, и Киеву придется понять, чего он хочет и упорно добиваться желаемого.

Ранее политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец дал прогноз, что будет с безвизовым режимом для Украины после пандемии коронавируса.