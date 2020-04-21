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Вакцина от коронавируса: эксперт предупредил об опасности быстро созданного лекарства

21 апреля 2020, 07:36

Вакцина от COVID-19 может вызвать аутоиммунное заболевание.

коронавирус
Коронавирус COVID-19 является особенно опасным из-за его особой природы / pixabay.com

Вакцина от смертоносного коронавируса COVID-19, созданная слишком быстро и без тщательного тестирования, может вызвать аутоиммунное заболевание. Такое мнение высказал профессор Тель-Авивского университета и основатель Центра иммунных заболеваний имени Заблудовича (Израиль) Иегуда Шенфельд.

По его словам, чтобы произвести вакцинацию, нужен иммуногенный белок из самого вируса.

"Идея простая: вы вводите его в организм человека и таким образом создаете реакцию иммунной системы против этого белка, а значит, и против самого вируса. И организм начинает производить антитела, которые позволяют его защитить", – объяснил Шенфельд в интервью изданию Известия.

Профессор предложил использовать иммуногенные пептиды, которые уникальны для коронавируса, иммуногенны и не вызовут аутоиммунного заболевания, то есть когда собственный иммунитет человека начинает атаковать организм изнутри.

"Дело в том, что большинство вирусов живут в нашем организме, и поэтому они содержат также и человеческие белки. Опасность состоит в том, что вакцина, созданная слишком быстро, без достаточно тщательного тестирования, может вызвать аутоиммунное заболевание, особенно у людей, которые склонны к этому из-за генетической предрасположенности", – подчеркнул Шенфельд.

Его идея заключается в том, чтобы создать диагностический набор, который будет основан на иммуногенном пептиде и поможет проанализировать и оценить самую лучшую и безопасную вакцину.

При этом Шенфельд отметил, что считает COVID-19 особенно опасным из-за его особой природы.

"У него есть "шипы", которые позволяют прикрепляться к рецепторам на слизистой оболочке, поэтому он в 20 раз более заразен, чем SARS и MERS, которые раньше поражали человечество. Это первая причина. Вторая заключается в способности коронавируса быстро разрушать слизистую оболочку дыхательных путей, что в конечном итоге приводит к пневмонии. По этой причине так страдают пожилые люди, у которых есть дополнительные заболевания легких и сердца", - отметил профессор.

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Напомним, ранее в Китае заявили, что вакцина от Ковид-19 успешно прошла испытания. Речь пока идет об испытаниях на крысах, мышах и обезьянах – но испытания на добровольцах китайцы готовы начать в самое ближайшее время.

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