Эксперт рассказала, какие органы нужно проверить после заболевания коронавирусом

Коронавирус поражает не только легкие, но и ряд других органов / Фото pixabay.com

Пациентам, которые переболели китайским коронавирусом, не стоит расслабляться после излечения. Нужно проверить как минимум три органа. Об этом заявила профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

По ее словам, коронавирус может повлиять на нормальное функционирование легких, почек и мозга, передают РИА Новости.

"С легкими надо идти к пульмонологу. Необходимо также проверить почки. Их состояние покажет очень распространенный анализ — биохимия крови. Там есть показатель, который отражает, как функционируют почки. Если с ним все в порядке, то идти к нефрологу не надо, в противном случае — лучше сходить", — сказала Баранова.

Что касается почек, то в анализе крови необходимо смотреть на определенный показатель — скорость клубочковой фильтрации, добавила врач.

"Третья система — это мозг, функционирование центральной и периферической нервной системы. Как неоднократно отмечалось, при вирусе бывают нейровоспаления", — отметила биолог.

Еще один врач, который может понадобиться тем, кто переболел коронавирусом, это невропатолог. Дело в том, что у некоторых пациентов с COVID-19 может ухудшиться память, снизиться способность к концентрации, а также могут появиться головные боли.

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Напомним, ранее выяснилось, что китайский коронавирус поражает не только легкие, но и другие жизненно важные органы – сердце, почки, печень. Врачи предупредили, что инфекция может распространяться через слизистые оболочки от носа и до прямой кишки.

Тем временем европейские ученые провели исследование и выяснили, какое влияние оказывает коронавирус SARS-CoV-2 на нейроны человеческого мозга.