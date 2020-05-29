УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Эксперт рассказала, какие органы нужно проверить после заболевания коронавирусом

29 мая 2020, 03:04

Пациентам с COVID-19 нужно будет посетить как минимум трех врачей.

коронавирус
Коронавирус поражает не только легкие, но и ряд других органов / Фото pixabay.com

Пациентам, которые переболели китайским коронавирусом, не стоит расслабляться после излечения. Нужно проверить как минимум три органа. Об этом заявила профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

По ее словам, коронавирус может повлиять на нормальное функционирование легких, почек и мозга, передают РИА Новости.

"С легкими надо идти к пульмонологу. Необходимо также проверить почки. Их состояние покажет очень распространенный анализ — биохимия крови. Там есть показатель, который отражает, как функционируют почки. Если с ним все в порядке, то идти к нефрологу не надо, в противном случае — лучше сходить", — сказала Баранова.

Что касается почек, то в анализе крови необходимо смотреть на определенный показатель — скорость клубочковой фильтрации, добавила врач.

"Третья система — это мозг, функционирование центральной и периферической нервной системы. Как неоднократно отмечалось, при вирусе бывают нейровоспаления", — отметила биолог.

Еще один врач, который может понадобиться тем, кто переболел коронавирусом, это невропатолог. Дело в том, что у некоторых пациентов с COVID-19 может ухудшиться память, снизиться способность к концентрации, а также могут появиться головные боли.

Читайте такжеНайден новый способ предсказывать распространение коронавируса

Напомним, ранее выяснилось, что китайский коронавирус поражает не только легкие, но и другие жизненно важные органы – сердце, почки, печень. Врачи предупредили, что инфекция может распространяться через слизистые оболочки от носа и до прямой кишки.

Тем временем европейские ученые провели исследование и выяснили, какое влияние оказывает коронавирус SARS-CoV-2 на нейроны человеческого мозга.

коронавирус коронавирус новости новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт рассказала, какие органы нужно проверить после заболевания коронавирусом». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

03:04
Эксперт рассказала, какие органы нужно проверить после заболевания коронавирусом
02:13
Звездная терапевт раскрыла секреты похудения ее VIP-клиентов
01:42
Ученые выяснили, чем опасны для организма ночные перекусы
00:55
Посевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советы Видео
00:45
Овощи для похудения - знаменитая ведущая назвала овощ-жиросжигатель
00:19
День Федора и Шавуот 2020: какой сегодня праздник 29 мая
28 мая, четверг
23:56
Угрозы Зеленскому: президент просил привлечь его по делу Зверобой и Федины
23:21
Суд вынес новое решение по делу застройщика Микитася
23:01
Пытки и изнасилование в Кагарлыке: в ООН сделали резкое заявление
22:45
"Я бы вдул, милф": Седокова взбудоражила развратным фото
22:38
Огонь и мародерство: в США не утихают беспорядки из-за убийства копами афроамериканца Видео
22:26
"Шлите видео": Саакашвили удивил призывом к бизнесменам
22:05
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 28 мая
21:44
Холодницкий прокомментировал обвинение от Генпрокуратуры в бездействии
21:34
В МОЗ предложили бороться с Covid-19 по-другому: в чем суть стратегии
20:58
"Становится ядом": диетолог развенчала страшный миф о меде Видео
20:57
Синоптики ошарашили прогнозом на лето: стоит ли ждать жары
20:54
Отделение "трубы" от Нафтогаза: Тимошенко и Медведчук обратились в суд
20:42
Космос как предчувствие: в Украине создадут министерство по делам космической отрасли
20:34
Минздрав перечислил важные правила работы бассейнов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять