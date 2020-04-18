Хитрая зараза: эксперт рассказала о невероятных свойствах коронавируса

COVID-19 способен "прятаться" в организме / УНИАН

Вирусолог Альбина Мельник рассказала об особенностях воздействия коронавируса на организм человека.

Она подчеркнула, что COVID-19 является необычным вирусом, а попав в организм человека, начинает "защищать" себя вакуолями и быстро размножаться.

"Это очень хитрый вирус. Он уже в клетках человека окружает себя вакуолями (пространство в центральной части клетки, наполненное клеточным соком), которые защищают его от воздействия извне", - пояснила эксперт.

В комментарии Obozrevatel она уточнила, что на вирус в таком случае даже интерферон не действует.

"Там вирус размножается, и пока оттуда не выйдет, его обнаружить невозможно. То есть инфекция в организме есть, но обнаружить ее еще нельзя", – добавила Мельник.

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Напомним, ранее была опубликована карта самых опасных районов Киева, где бушует коронавирус.