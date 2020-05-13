Что будет с Украиной после пандемии: эксперт спрогнозировал новые вызовы

Украина должна будет решать свои проблемы самостоятельно / УНИАН

Кризис, который спровоцировал в Европе, китайский коронавирус COVID-19, не сулит Украине ничего хорошего. Потому что теперь европейским странам не до проблем нашей стране, и Киеву придется понять, чего он хочет и упорно добиваться желаемого. Такое мнение высказал Главреду руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

По его словам, коронакризис погрузил весь мир в состояние, когда каждый решает собственные проблемы.

"Европейским странам не до Украины с ее мышиным писком "дайте грошей!" и "захистіть від агресора!". Она сама должна начать шевелиться и перестать всем "заглядывать в рот" в ожидании, пока кто-то примет за нее решение. Такая модель поведения не принесла Украине ничего, кроме деградации", - считает Романенко.

Мир после коронакризиса изменился и будет дальше меняться. Украине нужно сделать выводы, установить цели и двигаться к ним.

"Но мы пока что остаемся едой для более сильных и организованных наций. И для Украины любые изменения в жизни Европы будут превращаться в новые вызовы. И так будет до тех пор, пока она остается щепкой, которая барахтается в собственном говне и никак не может определиться, кто она, что она и куда плывет", - резюмировал эксперт.

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Напомним, ранее политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец дал прогноз, что будет с безвизовым режимом для Украины после пандемии коронавируса.