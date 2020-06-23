Заразиться коронавирусом в водоеме: эксперт назвал слабое место COVID-19

Коронавирус в водоемах не живет / pixabay.com

Коронавирус 2020, который выявили у 9 миллионов человек в мире, все еще находится в центре внимания ученых – они пытаются понять, как и где можно заразиться, и что "убивает" вирус. Открытые водоемы подвергаются воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для коронавируса, заявил эксперт Центра молекулярной диагностики "ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора" Михаил Лебедев.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лебедева, на данный момент не доказано, что коронавирус может распространяться из-за употребления воды.

"В открытых водоемах высокая инсоляция, что губительно для этой инфекции. В основном коронавирус передается воздушно-капельным путем. В водоемах вы можете заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусом", - сказал эксперт.

В то же время Лебедев уточнил, что через воду может передаваться целый ряд других инфекций, например, можно заразиться вирусным гепатитом А, паразитарными заболеваниями, глистными инвазиями.

Читайте такжеКоронавирус появился прошлым летом - ученыеНапомним, ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) обновили советы по предотвращению заражения коронавируса и рассказали, передается ли Covid-19 через бассейн.

В рекомендациях сказано о том, что заболеть COVID-19 через зараженные поверхности возможно, однако шансы этого невысоки, пишет Голос Америки.

Кроме того, эксперты уточнили, что через воду в бассейне, сауне или на водяных горках коронавирус не передается. Соответствующее поддержания чистоты воды с помощью хлора и брома должно дезактивировать вирус.