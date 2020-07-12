Около 12 тысяч жертв в день: эксперты предрекли голод из-за пандемии коронавируса

Коронавирус убьет меньше людей, чем голод/ Reuters

Пандемия коронавируса может привести к высокому уровню смертности и к голоду. При этом "кризис голода" может повлечь за собой большее число умерших, чем сама коронавирусная инфекция.

Такой прогноз озвучили в международной благотворительной организации Oxfam.

Как говорится в докладе, к концу 2020 года от отсутствия или недостатка еды будут погибать около 12 тысяч человек в день. При этом отмечается, что самым смертоносным днем пандемии было 17 апреля, когда зарегистрировали 8 890 смертей.

"Пандемия является последней каплей для миллионов людей, которые уже борются с последствиями конфликтов, изменениями климата, неравенством и сломанной продовольственной системой, приведших к обнищанию миллионов производителей и работников пищевой индустрии", — считают эксперты.

"Кризис голода" возникнет из-за ряда факторов, в том числе: безработицы, отсутствия социальной поддержки для тех, кто работает в неформальной экономике, сбоев в цепочке поставок продукции и препятствия. Также на "кризис голода" окажут свое влияние закрытые границы стран, что препятствует доставке гуманитарной помощи.

С наибольшими проблемами столкнутся десять регионов и стран мира:

Йемен;

Демократическая Республика Конго;

Афганистан;

Венесуэла;

Западная Африка;

Эфиопия;

Судан;

Южный Судан;

Сирия;

Гаити.

Тяжело придется также Бразилии, Индии и Южной Африке.

Как сообщал Главред, руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко заявил, что кризис, который спровоцировал в Европе китайский коронавирус COVID-19, не сулит Украине ничего хорошего. Потому что теперь европейским странам не до проблем нашей страны, и Киеву придется понять, чего он хочет и упорно добиваться желаемого.