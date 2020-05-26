Почему COVID-19 убивает молодых и здоровых: эпидемиолог назвала причину

Молодые люди могут стать жертвой коронавируса по ряду причин / Facebook/ moz.ukr

Коронавирус COVID-19 по состоянию на утро 26 мая заразил во всем мире почти 5,5 миллиона человек, при этом более 346 тысяч стали жертвами болезни. Китайский вирус убивает не только пожилых людей, но и молодых и, на первый взгляд, здоровых. Эпидемиолог, ревматолог Людмила Смолина объяснила, в чем может быть причина высокой смертности от китайского вируса среди молодежи.

По ее словам, молодые люди могут стать жертвой коронавируса по ряду причин. Возможно, они не знали о существовании у них хронических заболеваний. Молодые спортсмены могли принимать какие-то стероиды, анаболики или другие препараты. Или причиной летального исхода мог стать тромбоз микрососудов.

"Вирус настолько молод, что мы практически ничего о нем не знаем. Но последние данные, опубликованные в доказательных научных статьях, говорят о том, что причина смерти от коронавируса может состоять в микротромбообразовании в органах и системах. Если человек склонен к этому, если у него проблемы со свертываемостью крови, если у него были недиагностированные заболевания, если он принимал определенные препараты, которые усугубляют течение болезни, – это может привести к смерти", - сказала Смолина в интервью украинским СМИ.

Эксперт объяснила, что причина смерти состоит не в том, что поражаются легкие, а в том, что тромбируются микрососуды тех или иных органов, чаще всего легких.

"Масса "микроинфарктов" приводит к тому, что тромбиками закупориваются сосуды. Очаг то там, то там – затем они сливаются в один. В результате органы и системы становятся в больше или меньшей степени "рыхлыми", - рассказала Смолина.

Именно поэтому тактика лечения пациентов с коронавирусом сейчас немного другая – она направлена на недопущение тромбообразования. По ее словам, в Украине возможно следовало бы пересмотреть подход к госпитализации больных с COVID-19, но в больницах нет такого количества мест, чтобы всех сразу госпитализировать.

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Как сообщал Главред, в Украине на 25 мая официально подтвердили 21 245 случаев заражения коронавирусом. За сутки в стране зафиксировали рекордно низкое количество заболевших – 259. Всего в Украине скончались 623 человека с диагнозом COVID-19. При этом 7233 человека вылечились от китайского коронавируса.