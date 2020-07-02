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Мир на пороге второй волны COVID-19: названы страны, где коронавирус бушует с новой силой

Окончания пандемии COVID-19 пока не предвидится.

2 июля 2020, 15:46
Коронавирус
Мир продолжает бороться с коронавирусом / pixabay.com

По состоянию на 2 июля в мире зафиксировано более 10,7 млн заражений коронавирусной инфекцией. Эпидемия COVID-19 продолжается и далека от завершения. Снижение количества заражений не свидетельствует о том, что человечество побороло коронавирус.

Об этом говорится в материале издания Радио Свобода.

Ученые постепенно приходят к выводу, что вторая волна COVID-19 уже не за горами. Из 45 мировых государств, в которых было зафиксировано самое большое количество заражений, в 10 установлены новые случаи заболевания коронавирусом после смягчения карантинных мероприятий. В этот список попала и Украина.

В каких странах резко начали расти случаи заражения COVID-19

  • CША
  • Иран
  • Швеция
  • Германия
  • Швейцария
  • Франция
  • Бангладеш
  • Украина
  • Саудовская Аравия
  • Индонезия

Более того, в тех государствах, где противоэпидемиологические меры почти не ослабляли, рост числа больных по-прежнему продолжается. Новые случаи заражений диагностируют в Доминиканской Республике, Индии, Чили, Португалии, ЮАР, Египте, Боливии, Бразилии, Аргентине, Колумбии, Ираке, Филиппинах, Панаме, Кувейте, Омане и Китае.Читайте такжеВсплеск заболеваемости коронавирусом: эксперт раскрыла причины

В материале акцентируется внимание на том, что, несмотря на заявления ученых из разных стран, вакцины и лекарства от COVID-19 по-прежнему нет. Врачи-эпидемиологи не могут дать оценку тем препаратам, которые применяются для лечения больных в данный момент. Возникают проблемы и с оценкой влияния карантинных мер на распространение коронавирусной инфекции.

Напоследок подчеркивается, что ученые пока не способны сделать достоверные выводы, почему в разных регионах под воздействием противоположных факторов количество заражений увеличивается и сокращается, а также не могут объяснить влияние коллективного иммунитета на способность человеческого организма противостоять коронавирусу COVID-19.

Напомним, врач-инфекционист Ольга Выговская ранее заявила, что борьба с коронавирусом может занять несколько лет.

карантин коронавирус Covid-19 ученые
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