Мир на пороге второй волны COVID-19: названы страны, где коронавирус бушует с новой силой

Мир продолжает бороться с коронавирусом / pixabay.com

По состоянию на 2 июля в мире зафиксировано более 10,7 млн заражений коронавирусной инфекцией. Эпидемия COVID-19 продолжается и далека от завершения. Снижение количества заражений не свидетельствует о том, что человечество побороло коронавирус.

Об этом говорится в материале издания Радио Свобода.

Ученые постепенно приходят к выводу, что вторая волна COVID-19 уже не за горами. Из 45 мировых государств, в которых было зафиксировано самое большое количество заражений, в 10 установлены новые случаи заболевания коронавирусом после смягчения карантинных мероприятий. В этот список попала и Украина.

В каких странах резко начали расти случаи заражения COVID-19

CША

Иран

Швеция

Германия

Швейцария

Франция

Бангладеш

Украина

Саудовская Аравия

Индонезия

Более того, в тех государствах, где противоэпидемиологические меры почти не ослабляли, рост числа больных по-прежнему продолжается. Новые случаи заражений диагностируют в Доминиканской Республике, Индии, Чили, Португалии, ЮАР, Египте, Боливии, Бразилии, Аргентине, Колумбии, Ираке, Филиппинах, Панаме, Кувейте, Омане и Китае.Читайте такжеВсплеск заболеваемости коронавирусом: эксперт раскрыла причины

В материале акцентируется внимание на том, что, несмотря на заявления ученых из разных стран, вакцины и лекарства от COVID-19 по-прежнему нет. Врачи-эпидемиологи не могут дать оценку тем препаратам, которые применяются для лечения больных в данный момент. Возникают проблемы и с оценкой влияния карантинных мер на распространение коронавирусной инфекции.

Напоследок подчеркивается, что ученые пока не способны сделать достоверные выводы, почему в разных регионах под воздействием противоположных факторов количество заражений увеличивается и сокращается, а также не могут объяснить влияние коллективного иммунитета на способность человеческого организма противостоять коронавирусу COVID-19.

Напомним, врач-инфекционист Ольга Выговская ранее заявила, что борьба с коронавирусом может занять несколько лет.