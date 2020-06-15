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Еще одна страна заявила о победе над коронавирусом

15 июня 2020, 10:41

Тунис намерен открыть границы уже с 27 июня.

Тунис , флаг Туниса
Тунис остановил эпидемию коронавируса / pixabay.com

Власти Туниса заявили о победе над коронавирусом, из-за массового распространения которого была объявлена пандемия. В последнее время в стране фиксируют единичные случаи заражения.

О том, что COVID-19 удалось обуздать, сообщил премьер-министр Туниса Ильяс аль-Фахфах, сообщает Интерфакс.

Политик отметил, что не только власти, но и обычные граждане приложили все усилия для устранения угрозы пандемии для населения, и призвал гордиться этим результатом.

"Мы вышли из этого кризиса с наименьшим ущербом", – сказал глава тунисского правительства.

Он также подчеркнул, что возможность повторного распространения коронавируса в стране минимальна. Однако граждане все же должны сохранять бдительность.

Аль-Фахфах сообщил, что Тунис намерен открыть границы уже с 27 июня. В страну будут пускать туристов только с отрицательным результатом теста на коронавирус. Тест на COVID-19 нужно быть сдать не ранее чем за 72 часа до вылета. После прилета туристам будут мерить температуру, а перед посадкой на борт им придется заполнять анкету о состоянии здоровья.

Отметим, коронавирус в Тунисе заразил 1096 человек, 998 пациентов смогли вылечиться, при этом 49 жителей страны стали жертвами заболевания.

Как сообщал Главред, в начале июня власти Черногории заявили, что преодолели эпидемию коронавируса, и страна может возвращаться к нормальной жизни - без масок и жестких ограничений.

Напомним, в середине мая официальные власти Словении также заявили, что победили коронавирус в стране.

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