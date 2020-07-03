Главный инфекционист США предупредил о новой опасности коронавируса

Коронавирус может стать более опасным / pixabay.com

Коронавирус SARS-Cov-2, который провоцирует опасную болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным.

Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, советник Белого дома по вопросам здравоохранения Энтони Фаучи медицинскому журналу JAMA Netwok. Интервью опубликовано на YouTube-канале издания.

Фаучи отметил, что мутация увеличивает концентрацию вируса в организме. При этом инфекционист отметил, что ученые пока что не подтвердили, что в результате мутации вирус станет более опасным.

"На этот счет ведутся споры, но я считаю, что полученные данные говорят нам о том, что существует определенная мутация, которая ускоряет репликацию вируса и увеличивает его концентрацию в организме", – заявил Фаучи.

Также директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США рассказал, как продвигается работа с разработкой вакцины от коронавируса. По его словам, американская фармацевтическая компания Moderna приступит к третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса в конце июля. Таким образом существует вероятность того, что к началу 2021 года ученые будут уверены в том, что вакцина от COVID-19 безопасна и эффективна.

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Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 3 июля, в мире зарегистрированы 10 842 416 случаев заражения коронавирусом. За сутки добавились 175 199 новых зараженных. При этом 520 785 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

США находятся на первом месте антирейтинга по числу зараженных COVID-19 в мире.