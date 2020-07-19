Коронавирус "сбежал" из лаборатории: Госдеп рассекретил депешу о происхождении COVID-19

Госдеп США обнародовал депешу о происхождении коронавируса / GettyImages

Коронавирус 2020 стал головной болью не только медиков и ученых, но и властей многих стран. За более чем полгода человечество так и не узнало о том, кто создал вирус. При этом все дороги ведут в Китай. В частности, Государственный департамент выпустил дипломатическую депешу 2018 года, в которой отмечалось, что в Уханьском институте вирусологии "возникла серьезная нехватка надлежащим образом подготовленных технических специалистов и исследователей, необходимых для безопасной работы этой лаборатории с высоким уровнем защиты".

Об этом сообщает Washington Post.

По информации издания, в депеше также говорится о том, что ученым в уханьской лаборатории было разрешено изучать полученные от летучих мышей SARS-подобные коронавирусы, но им было запрещено изучать вызывающие заболевания человека атипичной пневмонией (SARS) коронавирусы в своей лаборатории, если не было получено явное разрешение от специальной комиссии.

Содержание депеши от 2018 года, утечка которой произошла ранее в этом году, послужило основанием для недоказанных утверждений членов администрации Трампа и представителей Конгресса о том, что коронавирус мог сбежать из лаборатории в эпицентре вируса.

В мае президент Дональд Трамп заявил, что видел свидетельства, которые дали ему "высокую степень уверенности" в том, что коронавирус возник в китайской лаборатории. Когда его спросили, почему он так в этом уверен, Трамп ответил: "Я не могу вам этого сказать. Мне не разрешено вам это говорить".

"Я не вижу никаких доказательств в поддержку идеи, что это [вирус] появился преднамеренно или непреднамеренно, - цитирует Washington Post комментарий содержания раскрытых дипломатических депеш, который дал директор Центра по инфекциям и иммунитету при Колумбийском университете Ян Липкин. – Вы не можете просто сказать, что кто-то виновен в случайном распространении вируса. Это требуется доказать".

Другие эксперты преуменьшают значение критики со стороны телеграммы о квалификации персонала лаборатории.

"Существует постоянная глобальная проблема в поддержании соответствующей квалификации рабочей силы. Все учреждения по всему миру сталкиваются с этой проблемой", - говорит директор по здравоохранению и биобезопасности в Научно-промышленной исследовательской организации Содружества Роб Гренфелл.

Читайте такжеБеглый вирусолог рассказал правду о COVID-19 и вранье властей КитаяТом Инглсби, директор Центра безопасности здравоохранения в Университете Джона Хопкинса, сказал, что полная депеша не подтверждает и не опровергает теорию лаборатории, и подчеркнул, что люди не должны слишком много опираться на ее утверждения.

"Она была написана в январе 2018 года, двумя годами ранее, когда эта пандемия, как считается, началась, и через два года в такой лаборатории могут произойти значительные изменения", - сказал он.

"В целом, я считаю, что [covid-19] появился от естественного источника", - добавил он. "Я очень надеюсь, что чиновники китайского общественного здравоохранения вскоре поделятся результатами своих научных и эпидемиологических исследований происхождения covid-19".

Читайте такжеКонец ада: бывший эксперт ВОЗ рассказал, когда пандемия коронавируса реально завершитсяРанее сообщалось, ученые лаборатории Уханя сдались США и поделились информацией о происхождении коронавируса, благодаря чему спецслужбы выстраивают обвинение против Китая.

Об этом рассказал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон, передает The Daily Mirror.

"Они еще не дают комментариев СМИ, но люди из лаборатории Уханя и других институтов, которые приехали на Запад, сейчас передают доказательства виновности Коммунистической партии Китая [в появлении коронавирусной инфекции]. Я думаю, что люди будут шокированы", — заявил Бэннон.