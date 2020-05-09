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Как правильно дезинфицировать маску для лица: химик назвал три способа

9 мая 2020, 08:37

Главной опасностью для человека является контакт открытых участков тела с внешней поверхностью маски, которая может быть заражена.

Маски для лица от ученых США
Химик назвал три способа правильной дезинфекции масок для лица / Instagram

Коронавирус 2020 заставил человечество носить маски для лица. И если вначале пандемии коронавируса в ВОЗ говорили о том, что медицинские маски для лица не должны носить здоровые люди, то ситуация за последние несколько месяцев кардинально изменилась – в многих странах обязали граждан появляться в общественных местах и магазинах исключительно в защитных масках для лица.

Так как в мире дефицит медицинских масок, многие граждане начали шить маски для лица дома.

Но защитные маски могут представлять опасность для здоровья человека после использования по назначению, их необходимо правильно дезинфицировать, в том числе и перед утилизацией, сообщил РИА Новости кандидат химических наук, доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Георгий Фролов.

По словам эксперта, главной опасностью для человека является контакт открытых участков тела с внешней поверхностью маски, которая может быть заражена.

Эксперт заявил, что существует несколько эффективных способов дезинфекции масок.

Нужно замочить маску в водном мыльном растворе с перекисью водорода на пять минут. Водный раствор готовится с использованием мыла до образования пены, а потом к нему добавляется трехпроцентная перекись водорода в соотношении 10 к 1. После замачивания в растворе маску надо мыть под водой до тех пор, пока пена не исчезнет, а затем высушить.

Еще одним приемлемым способом является обработка наружной и внутренней поверхности изделия спиртовым аэрозолем с антисептиком или без него.

Также можно обрабатывать наружную и внутреннюю поверхность спиртовым аэрозолем с наночастицами меди, что даст антивирусный эффект на поверхности.

Читайте такжеКак сделать маску для лица без шитья – простая инструкция и видеоНапомним, ранее Главред подготовил несколько пошаговых инструкций, как сделать модную маску для лица и уберечь себя от всевозможных вирусов, а также узнал, какие маски для лица шьют американцы, и подготовил пошаговую инструкцию, основанную на рекомендациях Медицинского центра Университета Вандербильта и Медицинского колледжа Froedtert & Wisconsin.

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