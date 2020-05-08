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Коронавирус vs грипп: врач объяснил, что опаснее

8 мая 2020, 10:21

В настоящее время нет ни лекарств от COVID-19, ни вакцины.

коронавирус лаборатория
Коронавирус заразил почти 4 миллиона людей во всем мире / GettyImages

Китайский коронавирус COVID-19, который с начала пандемии заразил почти четыре миллиона человек во всем мире, отличается очень высоким уровнем смертности. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор-анестезиолог Владимир Корсунов.

По его словам, средний показатель смертности от вируса нового типа в мире составляет шесть процентов.

"Ни одно из существующих респираторных вирусных заболеваний не дает таких высоких показателей. Даже при гриппе смертность значительно ниже одного процента", - сказал Корсунов в интервью DT.ua.

По его словам, усугубляет ситуацию тот факт, что до сих пор не совсем понятно, как прогнозировать развитие событий с коронавирусом.

"Теоретически, мы знаем, что люди в возрасте 60+, с сопутствующими патологиями, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и т. д. имеют более высокие показатели смертности. Но болеет и молодежь. И умирает тоже", – отметил врач.

Корсунов напомнил, что в настоящее время нет ни лекарств от COVID-19, ни вакцины.

"Поэтому коронавирус значительно отличается от других известных ОРВИ (...) Здесь же нет таких лекарств. Русская рулетка. Как судьба распорядится. Какую вирусную нагрузку получил организм, как быстро будет реплицироваться вирус? К сожалению, этого невозможно ни предвидеть, ни просчитать", – резюмировал Корсунов.

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Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 8 мая, в Украине подтверждены 14 195 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19

В течение суток было получено +504 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умер 361 человек (+21), из них 19 - медики. При этом 2706 человек выздоровели.

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