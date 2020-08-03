Иммунитет реагирует на коронавирус ненормально - ученые

Ученые рассказали о реакции иммунитета на коронавирус / Reuters

Коронавирус 2020 убил в мире 688 тысяч человек, при этом число случаев заражения превысило 18 миллионов. В настоящее время ученые достаточно хорошо изучили китайский коронавирус, в то же время белых пятен в этой истории еще очень много. В частности, американские исследователи узнали, что коронавирус провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией. При этом реакция организма на появление коронавирусной инфекции серьёзнее, чем на грипп, подчеркивают специалисты.

Об этом сообщает MedicalXpress.

Ученые из Университета Сан-Франциско пришли к выводу, что чрезмерная иммунная реакция на коронавирус может даже осложнить лечение заболевания. В своём исследовании они отмечают, что реакция организма на коронавирус отличается от ответа на грипп.

Иммунитет реагирует агрессивнее на COVID-19. По мнению профессора экспериментальной патологии Макса Краммела, иммунная реакция заболевшего может осложнить развитие болезни, учитывая то, что "иммунная атака" вызывается уже спустя несколько минут после попадания вируса в организм.

При этом реакция на "чужака" может быть настолько сильна, что это даже затрудняет лечение.

Кроме того, в ходе своей работы специалисты выяснили, что инфекция, помимо клеток дыхательной системы, способна поражать и части других органов, в том числе сердце.

Впрочем, в чём американские учёные подтверждают выводы своих коллег, так это в том, что проникновение в клетки через дыхательные пути, действительно, является самым лёгким для вируса.

Читайте такжеЗаразиться коронавирусом в поезде: ученые назвали самые опасные местаНапомним, ранее сообщалось, группа крови может играть ключевую роль в том, насколько тяжело протекает заболевание, вызванное коронавирусом. К такому выводу пришли ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, США и Ирана.

Согласно выводам исследователей, наибольший риск тяжелого течения болезни вследствие инфицирования коронавирусом имеют носители группы крови А (II), тогда как наименьший риск тяжелого заболевания - у носителей группы O (I). Для остальных групп крови, то есть В (III) и AB (IV) риск тяжелой болезни меньше, чем для A, но больше, чем для O.