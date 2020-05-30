Будет ли эффективна вакцина от COVID-19: медик рассказал всю правду

Прививка от COVID-19 будет похожа на прививку от гриппа / GettyImages

Ученые по всему миру занимаются вопросом создания вакцины от китайского коронавируса COVID-19. Израильский иммунолог, глава отделения больницы Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун рассказал, будет ли эффективна вакцина от коронавируса.

По словам эксперта, прививка от COVID-19, скорее всего, будет похожа на прививку от гриппа. Она не будет предотвращать коронавирус, а лишь облегчать симптомы заболевания.

"Конечно, все пытаются разработать прививку, которая будет полностью предотвращать инфекцию, но это не всегда реально. На самом деле таких прививок практически и нет. Наиболее реально, что это будет похоже на существующую прививку от гриппа, поскольку и сам вирус мутирует. Мы уже видим, что он изменяется. <...> Но очень рано еще говорить", — сказал Беркун в интервью РИА Новости.

По его словам, ученые работают на платформе абсолютно разных технологий. Предполагается, что наиболее эффективный вариант – это работа над ослабленным вирусом, как у известных прививок против краснухи или кори.

"На сегодняшний день более ста препаратов проверяют. И поскольку мы даже еще не знаем, насколько эффективен естественный иммунитет у людей, которые уже переболели COVID-19, мы не знаем, насколько будет эффективна прививка. Очень много еще вопросов на сегодняшний день", — резюмировал профессор.

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Напомним, 27 мая в США сделали неожиданное заявление по поводу создания вакцины против коронавируса. По словам ведущего инфекциониста США Энтони Фаучи, появление препарата вполне реально уже в 2020 году.

В свою очередь, профессор Оскфордского университета Сара Гилберт, которая возглавляет разработку вакцины от смертоносного коронавируса в Британии, также дала обновленный прогноз относительно того, когда будет готов препарат.