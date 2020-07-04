Когда коронавирус уйдет: инфекционист дал реалистичный прогноз по COVID-19

Инфекционист рассказал, когда коронавирус уйдет / Reuters

Коронавирус 2020 убил в мире 526 тысяч человек. Число случаев заражения превышает 11 миллионов. В ВОЗ говорят о том, что сейчас в мире второй пик первой волны коронавируса. В то же время врач-инфекционист Новосибирского Центра новых медицинских технологий Петр Гладких убежден, что коронавирус совсем не уйдет. Разве что удастся изобрести стопроцентно эффективную вакцину, но это маловероятно, потому что вирусы мутируют. Если провести аналогию с гриппом, то вакцина есть, и инфекция тоже есть.

Об этом Гладких сообщил в интервью МК.

"Возможно, удастся локализовать, снизить заболеваемость, выработать коллективный иммунитет, но, как и в случае с гриппом, коронавирусная инфекция останется, поэтому мы не можем спрогнозировать, когда будет вторая или третья волна, вирус малоизученный. По моему мнению, еще и первая волна не закончилась, она далека от завершения. О второй можно будет думать, когда всерьез снизится заболеваемость первой волны. Но как оптимист, я надеюсь, что второй и третьей не будет", - сказал инфекционист.

При этом врач убежден, что все идет к тому, что люди будут спокойно воспринимать коронавирус.

"Мое мнение – мы идем к тому, что будет размыта разница между восприятием коронавирусной инфекции легкой степени и какой-то другой ОРВИ. Она будет восприниматься более спокойно, чем сейчас. Но настороженность в плане тяжелых форм и серьезное отношение к профилактике останутся", - сказал инфекционист.

По словам врача, корректировка поведения останется с нами надолго, в частности, социальная дистанция и масочный режим.

"Маска защищает, вирус не летает сам по себе, он летает вместе с аэрозолем, а аэрозоль образуется при разговоре (когда мы разговариваем, сидя друг напротив друга, разлетаются микроскопичные капельки слюны). Я за то, чтобы масочный режим соблюдался и без пандемии, в сезон повышения заболеваемости ОРВИ", - добавил врач.

Читайте такжеМир будет отходить от пандемии коронавируса десятилетия – глава ВОЗНапомним, ранее британский ученый Майкл Грегор заявил, что новый потенциальный источник пандемии - птицефабрики, где по всему миру содержатся миллионы кур.

Следующая пандемия, по мнению ученого, будет вызвана новым видом гриппа, которым человека заразят куры.

На эту тему Грегор выпустил книгу, снабженную тремя с половиной тысячами ссылок на научные исследования. Нынешнюю пандемию коронавируса по сравнению с потенциальной опасностью, исходящей от бройлеров, ученый считает "легкой репетицией на двоечку", пишет Dailymail.