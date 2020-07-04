УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Когда коронавирус уйдет: инфекционист дал реалистичный прогноз по COVID-19

Врач убежден, что все идет к тому, что люди будут спокойно воспринимать коронавирус.

4 июля 2020, 19:17

коронавирус
Инфекционист рассказал, когда коронавирус уйдет / Reuters

Коронавирус 2020 убил в мире 526 тысяч человек. Число случаев заражения превышает 11 миллионов. В ВОЗ говорят о том, что сейчас в мире второй пик первой волны коронавируса. В то же время врач-инфекционист Новосибирского Центра новых медицинских технологий Петр Гладких убежден, что коронавирус совсем не уйдет. Разве что удастся изобрести стопроцентно эффективную вакцину, но это маловероятно, потому что вирусы мутируют. Если провести аналогию с гриппом, то вакцина есть, и инфекция тоже есть.

Об этом Гладких сообщил в интервью МК.

"Возможно, удастся локализовать, снизить заболеваемость, выработать коллективный иммунитет, но, как и в случае с гриппом, коронавирусная инфекция останется, поэтому мы не можем спрогнозировать, когда будет вторая или третья волна, вирус малоизученный. По моему мнению, еще и первая волна не закончилась, она далека от завершения. О второй можно будет думать, когда всерьез снизится заболеваемость первой волны. Но как оптимист, я надеюсь, что второй и третьей не будет", - сказал инфекционист.

При этом врач убежден, что все идет к тому, что люди будут спокойно воспринимать коронавирус.

"Мое мнение – мы идем к тому, что будет размыта разница между восприятием коронавирусной инфекции легкой степени и какой-то другой ОРВИ. Она будет восприниматься более спокойно, чем сейчас. Но настороженность в плане тяжелых форм и серьезное отношение к профилактике останутся", - сказал инфекционист.

По словам врача, корректировка поведения останется с нами надолго, в частности, социальная дистанция и масочный режим.

"Маска защищает, вирус не летает сам по себе, он летает вместе с аэрозолем, а аэрозоль образуется при разговоре (когда мы разговариваем, сидя друг напротив друга, разлетаются микроскопичные капельки слюны). Я за то, чтобы масочный режим соблюдался и без пандемии, в сезон повышения заболеваемости ОРВИ", - добавил врач.

Читайте такжеМир будет отходить от пандемии коронавируса десятилетия – глава ВОЗНапомним, ранее британский ученый Майкл Грегор заявил, что новый потенциальный источник пандемии - птицефабрики, где по всему миру содержатся миллионы кур.

Следующая пандемия, по мнению ученого, будет вызвана новым видом гриппа, которым человека заразят куры.

На эту тему Грегор выпустил книгу, снабженную тремя с половиной тысячами ссылок на научные исследования. Нынешнюю пандемию коронавируса по сравнению с потенциальной опасностью, исходящей от бройлеров, ученый считает "легкой репетицией на двоечку", пишет Dailymail.

коронавирус коронавирус новости инфекционист пандемия новости России
Сейчас вы просматриваете новость «Когда коронавирус уйдет: инфекционист дал реалистичный прогноз по COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:43
Кровавые разборки в центре Киева: в полиции рассказали неожиданные детали
19:37
Боевики "ДНР" жестко запугивают желающих получать образование в Украине
19:17
Когда коронавирус уйдет: инфекционист дал реалистичный прогноз по COVID-19 Видео
18:54
Приехал на джипе и пересел на велосипед: Дубинский устроил глупый пиар Видео
18:30
Реальная ситуация хуже: опубликован тревожный прогноз развития пандемии COVID-19 Видео
18:11
"Миллионы долларов": журналист рассказал о взятке за подачу воды в Крым
17:47
"Ах ты, су*а": в Киеве водитель троллейбуса избила пассажира
17:43
ВСУ показали масштабное наступление с новейшим оружием от партнеров
17:19
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 июля: скачок жизненных сил и материальный взлет Видео
17:02
Порошенко заявил, что готов сесть в тюрьму Видео
16:57
На Азовском побережье туристов подстерегает неожиданная опасность Видео
16:56
"Почти +40": синоптик предупредила, где в воскресенье будет горячо Видео
16:39
Штурм из Крыма: журналист назвал реальную причину возможного вторжения в Украину
16:17
Обнуление сроков Путина: в РФ со скандалами вступили в силу поправки в Конституцию
15:55
Мертвая хватка коронавируса: Киеву и 7 областям не светит ослабление карантина Видео
15:48
Погода в Киеве на Ивана Купала: синоптик предупредила, когда изрядно польет Видео
15:32
"Вы перекручиваете": Шкарлет ответил на обвинения в плагиате Видео
15:00
20 стильных вариантов укладки модной стрижки пикси 2020 - фото Фото
14:58
Есть три списка: Зеленский рассказал о кандидатах на пост главы НБУ Видео
14:23
Резня со стрельбой в центре Киева: очевидцы рассказали подробности разборок Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять