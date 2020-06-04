Второй волны не будет: инфекционист обнадежил прогнозом относительно ситуации с COVID-19

Коронавирус может остаться с нами надолго/ Фото pixabay.com

Врач-инфекционист Юрий Жигарев дал утешительный прогноз относительно того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, который заразил уже более 6,4 миллиона человек во всем мире, из которых более 24 тысяч – украинцы.

По его словам, COVID-19 может стать для мира "еще одним гриппом", а второй волны заражений осенью не будет. Об этом Жигарев сказал в эфире ObozTV.

"Есть прогнозы, что вирус может остаться, и будет у нас еще один "грипп". Он будет приходить, и через какое-то время, как мы все периодически болеем гриппом – кто-то каждый год, а кто-то - раз в несколько лет. То же самое может быть и с коронавирусом", – допустил он.

Медик считает, что второй волны эпидемии COVID-19, которую прогнозируют на осень, не будет.

"Я бы не давал конкретных прогнозов с цифрами, но я думаю, что ситуация будет стабильной. В ближайшее время никакой второй волны не будет. Ситуация будет стабильной и с тенденцией к снижению", – отметил врач.

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Напомним, эпидемиолог Андрей Александрин заявлял, что Украине грозит вторая, третья и четвертая волны китайского коронавируса Covid-19. По его мнению, вторая волна вируса в Украине будет опаснее первой. Кроме того Александрин считает, что осенью в Украине возможна паника из-за отсутствия тест-систем.