Вирус не уханьский: новое исследование опровергло китайские корни коронавируса

Появилась новая версия происхождения коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 озадачил не только медиков и ученых, но и властей многих стран. Уже прошло 7 месяцев с тех пор, как мир впервые узнал о COVID-19. При этом до сих пор точно неизвестно, откуда появился коронавирус и можно ли было предотвратить пандемию. Как оказалось, не все дороги ведут в Китай. Ген, который помогает распространению коронавируса среди людей, по-видимому, снижает инфекционность аналогичного вируса летучей мыши. К такому выводу пришло в США новое правительственное исследование, которое может поставить под сомнение теорию о том, что вирус возник в китайской лаборатории.

Об этом сообщает гонконгское издание South China Morning Post.

Вирус raTG13, обнаруженный в помете подковоносых летучих мышей в пещере на юго-западе Китая, считается ближайшим родственником нового коронавируса с сходством генов более чем на 96 процентов. Самым большим отличием между ними служат шипы или белки, которые связывают вирус с клеткой-хозяином.

В лаборатории по контролю за трансмиссивными вирусными заболеваниями Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в Мэриленде доктор Тони Ван и его коллеги провели эксперимент, чтобы выяснить, что произойдет с raTG13, если ему дадут всплеск, аналогичный всплеску у коронавируса Sars-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.

Представители руководства США, в том числе президент Дональд Трамп и государственный секретарь Майк Помпео, выдвинули теорию о том, что вспышка COVID-19 могла взять свое начало в лаборатории в Ухане, где ученые изучали вирус летучей мыши raTG13.

Доктор Ван отказался комментировать эту теорию, но сказал, что его работа была направлена ​​на исследование того, что могло произойти только в лаборатории.

"По своей природе нет никаких доказательств того, что существует такой вирус летучей мыши, который содержит вставку PRRA", – сообщил он.

PRRA представляет собой вставку из четырех аминокислот в геноме коронавируса, которая может вызвать небольшое, но важное изменение структуры спайкового белка. С новой структурой шип может легче расщепляться, и это может позволить вирусной оболочке более эффективно сливаться с клеточной мембраной человека.

Ученые обнаружили подобные структуры у других очень заразных патогенов, таких как вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), но не у коронавируса.

Доктор Ван и его коллеги создали псевдовирус на основе ВИЧ, который содержал спайковый белок коронавируса летучей мыши с вставкой PRRA. Псевдовирус - это модифицированный вирус, который может заразить клетки, но безопаснее в обращении, чем настоящий вирус, потому что он реплицируется только один раз.

Ученые из FDA отметили, что новый спайковый протеин расщепляется легче, но это негативно сказывается на способности псевдовируса проникать в клетку-хозяина.

Читайте такжеКоронавирус "сбежал" из лаборатории: Госдеп рассекретил депешу о происхождении COVID-19Широкий генетический разрыв позволяет предположить, что коронавирус, возможно, отделился от своих родственников у летучих мышей, включая raTG13, годы или даже десятилетия назад, но то, что произошло между этой и нынешней глобальной пандемией, остается недостающим звеном.

Исследование FDA нашло подсказку, которая может помочь приблизить ответ на шаг. Из животных, на которых это было проверено, вставка PRRA могла увеличить способность вируса летучей мыши заражать клетки только у мышей. Это открыло возможность того, что мыши могли быть промежуточным хозяином - но многие исследования, в том числе это FDA, обнаружили, что человеческий коронавирус, несмотря на то, что способен инфицировать многих животных, не может заразить мышей.

Исследователи в США еще не нашли объяснения этим, казалось бы, противоречивым результатам, но согласились с консенсусом в мировом исследовательском сообществе, что вирус мог существовать задолго до того, как был обнаружен в Китае в конце декабря.

"Sars-CoV-2 вполне мог адаптироваться у людей до вспышки в Ухане, Китай", - говорится в документе.

Читайте такжеПриперли к стенке: в Китае назвали источник происхождения коронавирусаРанее сообщалось, ученые лаборатории Уханя сдались США и поделились информацией о происхождении коронавируса, благодаря чему спецслужбы выстраивают обвинение против Китая.

Об этом рассказал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон, передает The Daily Mirror.

"Они еще не дают комментариев СМИ, но люди из лаборатории Уханя и других институтов, которые приехали на Запад, сейчас передают доказательства виновности Коммунистической партии Китая [в появлении коронавирусной инфекции]. Я думаю, что люди будут шокированы", — заявил Бэннон.