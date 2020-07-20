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"Усыпить" коронавирус мгновенно: итальянские ученые нашли слабое место COVID-19

Иммунолог раскрыл детали удачного эксперимента по нейтрализации коронавируса.

20 июля 2020, 08:32

Коронавирус
Коронавирус боится ультрафиолета, говорят ученые из Италии / Reuters

Коронавирус 2020 по состоянию на 20 июля выявили у 14,45 миллиона человек. Сегодня вся мировая наука ищет противоядие от болезни, которая отличается кровожадностью – жертвами COVID-19 стали более 600 тысяч человек. В частности, результатами проведённого эксперимента поделился иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи. По его словам, всего несколько секунд ультрафиолетового излучения способны "выключить" коронавирус, обезвредить его.

Об этом Клеричи рассказал РИА Новости.

По информации, итальянские учёные провели исследование, касающееся влияния ультрафиолета на коронавирус. Ради этого исследователи создали эффект, возникающий во время кашля или чихания заражённого COVID-19.

По словам Клеричи, учёные изучили три концентрации коронавируса, одна из которых - наиболее сильная - даже не имела аналогов в реальности. Однако исследователи изучили и такую концентрацию SARS-CoV-2.

Две другие были заметно слабее: одна соответствовала присутствию в помещении инфицированного человека, другая - заражённому коронавирусом в тяжёлой форме.

В каждом случае на вирус воздействовали ультрафиолетом. Выяснилось, что солнечный свет способен буквально за считанные секунды "выключить" коронавирус. То есть обезвредить его.

"Все эти материалы были подвергнуты различным дозам солнечного излучения в коротковолновом диапазоне - ультрафиолету С (УФ-С). В результате выяснилось, что воздействие УФ-излучения даже в малых дозах буквально в течение нескольких секунд способно привести к инактивации вируса", - рассекретил детали эксперимента Клеричи.

Читайте также"Длинный COVID-19": ученые рассказали о мучениях людей после коронавирусаНапомним, ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал, когда коронавирус станет "мягким" и прекратит убивать.

Об этом Альтштейн рассказал в интервью "Комсомольской правде".

По словам эксперта, вирусу не выгодно вызывать тяжелое заболевание и убивать своего носителя, поскольку он не сможет передаваться дальше. Альтштейн уверен, что снижение агрессивности коронавируса 2020 можно ожидать только спустя год, а, может, и больше.

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