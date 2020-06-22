Итальянские врачи спрогнозировали, может ли Covid-19 исчезнуть сам по себе

Итальянские врачи спрогнозировали исчезновение Covid-19 / Reuters

Группа итальянских медиков убеждена, что китайский коронавирус Covid-19 настолько ослабел, что может исчезнуть сам по себе — еще до того, как будет получена рабочая вакцина.

Об этом сообщает британский портал The Sunday Telegraph.

Как рассказал доктор Маттео Бассетти, руководитель инфекционной клиники больницы Сан-Мартино. Он убежден ‒ Covid-19 мутировал в сторону ослабления благодаря мерам по обеспечению социальной дистанции и обязательному ношению медицинских масок.

Читайте такжеОжить после коронавируса: врач рассказал о восстановлении легких"В марте и в начале апреля картина была абсолютно иной. Люди поступали в отделения реанимации с очень тяжелым заболеванием. Им требовались кислород, вентиляция легких. У некоторых развивалась пневмония. Однако в прошлом месяце все совершенно изменилось. Если в марте и апреле вирус можно было сравнить со злобным тигром, то теперь он напоминает дикого кота. Даже пожилые пациенты, в возрасте 80−90 лет, способны сидеть в кроватях и дышат самостоятельно. Раньше те же пациенты умерли бы в течение двух-трех дней. "Все меньше и меньше людей заражается. Это может привести к тому, что вирус просто "вымрет", — цитируют врача журналисты.

Однако, далеко не все медики и ученые согласно с таким оптимистическим прогнозом. К примеру, доктор Бхарат Панкхания, профессор медицинского факультета Университета Эксетера (Англия), полагает, что коронавирус будет циркулировать по планете Земля еще годы и годы.

Напомним, ранее директор института пульмонологии при больнице Ассута (Ашдод, Израиль) Даниэль Старобин назвал опасным использование для лечения от коронавируса дексаметазона. По мнению медика, такое стероидное лекарство вредит иммунной системе.