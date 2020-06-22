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Итальянские врачи спрогнозировали, может ли Covid-19 исчезнуть сам по себе

В среде медиков разгорелась дискуссия по поводу прогноза о самоликвидации китайского коронавируса.

22 июня 2020, 11:17
Италия, врачи
Итальянские врачи спрогнозировали исчезновение Covid-19 / Reuters

Группа итальянских медиков убеждена, что китайский коронавирус Covid-19 настолько ослабел, что может исчезнуть сам по себе — еще до того, как будет получена рабочая вакцина.

Об этом сообщает британский портал The Sunday Telegraph.

Как рассказал доктор Маттео Бассетти, руководитель инфекционной клиники больницы Сан-Мартино. Он убежден ‒ Covid-19 мутировал в сторону ослабления благодаря мерам по обеспечению социальной дистанции и обязательному ношению медицинских масок.

Читайте такжеОжить после коронавируса: врач рассказал о восстановлении легких"В марте и в начале апреля картина была абсолютно иной. Люди поступали в отделения реанимации с очень тяжелым заболеванием. Им требовались кислород, вентиляция легких. У некоторых развивалась пневмония. Однако в прошлом месяце все совершенно изменилось. Если в марте и апреле вирус можно было сравнить со злобным тигром, то теперь он напоминает дикого кота. Даже пожилые пациенты, в возрасте 80−90 лет, способны сидеть в кроватях и дышат самостоятельно. Раньше те же пациенты умерли бы в течение двух-трех дней. "Все меньше и меньше людей заражается. Это может привести к тому, что вирус просто "вымрет", — цитируют врача журналисты.

Однако, далеко не все медики и ученые согласно с таким оптимистическим прогнозом. К примеру, доктор Бхарат Панкхания, профессор медицинского факультета Университета Эксетера (Англия), полагает, что коронавирус будет циркулировать по планете Земля еще годы и годы.

Напомним, ранее директор института пульмонологии при больнице Ассута (Ашдод, Израиль) Даниэль Старобин назвал опасным использование для лечения от коронавируса дексаметазона. По мнению медика, такое стероидное лекарство вредит иммунной системе.

Новости Италии китайский коронавирус Covid-19 медики врачи
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