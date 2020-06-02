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COVID-19 теряет силу: итальянские врачи заявили об исчезновении коронавируса

2 июня 2020, 09:23

Ученые из других стран подвергли сомнению тезисы медиков из Италии.

Коронавирус
Коронавирус стал слабее, заявили врачи из Италии / Reuters

Коронавирус убил в мире 375 тысяч человек по состоянию на 2 июня. Но заболевание стало гораздо менее опасным, чем в начале пандемии, заявили итальянские врачи Альберто Зангрильо, возглавляющий больницу Сан-Раффаэле в Милане, и Маттео Бассетти, руководитель клиники инфекционных заболеваний больницы Сан-Мартино в Генуе.

Об этом пишет DailyMail.

По словам врачей, коронавирус, мутируя, превратился, образно говоря, в собственную тень.

"Коронавирус в Италии клинически больше не существует", - сказал профессор Зангрильо в интервью телеканалу RAI.

Медик обосновал свой вывод тем, что в мазках, взятых у пациентов за последние 10 дней, вирусная нагрузка "бесконечно мала" - по сравнению с тестами, которые делали месяц назад. Чем больше вирусная нагрузка, тем, соответственно, тяжелее симптомы болезни.

Коллега Зангрильо из Генуи, Маттео Бассетти, параллельно сказал агентству ANSA: "Сила коронавируса уже совсем не та, что была два месяца назад, и сегодняшние случаи заболевания COVID-19 резко отличаются".

Вместе с тем ученые из других стран подвергли сомнению эти тезисы. Так, Гидеон Мейеровиц-Кац из Университета Вуллонгонг в Австралии назвал идею про исчезновения коронавируса сомнительной, ведь в Италии люди от него умирают и сейчас.

Не видит доказательств ослабевания COVID-19 и американка Анджела Расмуссен из Колумбийского университета. По ее мнению, даже если коронавирус стал меньше передаваться от человека к человеку, это не означает, что у заразившихся болезнь будет проходить легче.

Доктор Оскар Маклин из Университета Глазго поддержал скептически настроенных коллег. Он считает, что СOVID-19 мутирует вовсе не суперактивно, и, даже если некоторые мутации могут ослабить его, их не достаточно, чтобы изменить природу коронавируса на уровне одной страны и, тем более, всего мира. Делать заявления о "самоуничтожении" вируса на основе тестов опасно, говорит Маклин, для подобных выводов нужна большая база исследований.

Читайте такжеСамые заразные люди: ученые рассказали о суперраспространителях коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, что на начальной стадии симптомы коронавируса похожи на симптоматику острых респираторных заболеваний. Однако есть один симптом, который не имеет отношения к коронавирусу. Речь идет о боле в горле, пишет издание BGR.

Оказывается, боль в горле крайне редко проявляется при заболевании коронавирусом.

Исследователи из организации UC San Diego Health узнали, что у большинства опрошенных пациентов с коронавирусом не наблюдалось ангины.

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